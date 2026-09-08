Las piscinas de Toledo baten récord de afluencia tras un verano marcado por el calor

El verano se ha resistido a marcharse de Toledo. Con las altas temperaturas todavía presentes durante los primeros días de septiembre, las piscinas municipales han mantenido una importante afluencia cuando la temporada estival encaraba ya sus últimos días. El resultado, según el balance realizado por el Ayuntamiento, es un nuevo récord: más de 100.000 usuarios han pasado por las instalaciones municipales durante la campaña de verano de 2026.

El concejal de Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes, Rubén Lozano, ha hecho balance de una campaña marcada por las altas temperaturas. Durante su intervención, Lozano ha destacado la afluencia registrada durante este mes de septiembre, que prácticamente duplican los registrados en el mismo periodo de 2025 y superan. Un hecho provocado en cierta medida por el domo calor que sufrió la capital los primeros días de este mes y que dejó temperaturas cercanas a los 40 grados.

El Ayuntamiento pone así el foco en el funcionamiento de unas instalaciones que, según ha señalado Lozano, han ofrecido este verano una “garantía” y una “confianza” para los toledanos. "Un año más las piscinas municipales dan esa garantía y esa confianza por parte de los vecinos de Toledo"; ha señalado el concejal, quien ha subrayado que el objetivo del Ayuntamiento es continuar mejorando las instalaciones deportivas municipales.

Mejoras en las piscinas municipales durante el verano

En esta línea, Lozano ha repasado las principales actuaciones desarrolladas durante la campaña de verano, entre las que ha destacado la intervención realizada en la piscina del Campo Escolar del Circo Romano, donde se renovaron tanto el vaso principal como el vaso infantil. Una de las principales novedades de esta temporada ha sido el traslado de la natación deportiva desde la piscina de la Escuela de Gimnasia a la piscina del Polígono durante el periodo estival. Según ha explicado Lozano, “esta medida ha permitido prácticamente quintuplicar el número de deportistas que han utilizado la instalación del barrio de Santa María de Benquerencia en horario nocturno".

Mientras que en la piscina del barrio de Santa Bárbara las actuaciones se han centrado en la mejora del establecimiento de hostelería, tanto para los arrendatarios como para los usuarios, dando respuesta a una demanda planteada durante los últimos años. Asimismo, en la Escuela de Gimnasia se han desarrollado actuaciones de mejora en la estructura del vaso.

El Consistorio también ha valorado positivamente la decisión de mantener abierta durante el mes de junio la piscina climatizada del Casco Histórico, una medida demandada por los vecinos de esta zona de Toledo, que ha registrado más de 1.600 usuarios en el mes de mayo y cerca de 1.500 en el mes de junio.

El balance del verano incluye, además, una incidencia que se ha repetido durante los últimos años: el Ayuntamiento ha contabilizado 10 cierres temporales de piscinas municipales debido a la presencia de heces en los vasos, según ha explicado Lozano.

Abierto el plazo de inscripción de las actividades del Patronato Deportivo Municipal para los no empadronados

Con la campaña de verano ya cerrada, el Ayuntamiento mira también hacia el inicio de la nueva temporada deportiva. Entre las instalaciones preparadas se encuentra la piscina climatizada del Salto del Caballo, donde actualmente se están ejecutando trabajos de renovación de los vestuarios y mejora de las instalaciones.

El cambio de temporada llega además acompañado de la apertura del plazo para las actividades del Patronato Deportivo Municipal. De las 8.600 plazas ofertadas para 2026-2027, más de 5.000 ya están cubiertas, mientras que en las actividades acuáticas se han ocupado más de 1.100 de las más de 2.100 plazas disponibles.

El concejal ha recordado que este miércoles se abre el plazo de inscripción para las personas no empadronadas en Toledo que quieran participar en las actividades deportivas municipales.