XI EDICIÓN
Down Toledo prepara su XI Paseo Solidario: fecha, precio y recorrido
La undécima edición del Paseo Solidario Down Toledo recorrerá el próximo 20 de septiembre 6 kilómetros de la senda ecológica del río Tajo con el objetivo de fomentar la inclusión y recaudar fondos
Un año más, Toledo se citará con una nueva edición del Paseo Solidario Down Toledo. El próximo 20 de septiembre vecinos y familias se reunirán en torno al río Tajo con un objetivo que va mucho más allá de la actividad física. La iniciativa, que celebra su undécima edición, combinará deporte, inclusión y solidaridad en una mañana pensada también para disfrutar y compartir.
La cita se desarrollará en la senda ecológica, que se convertirá durante esa mañana en el escenario principal de esta iniciativa organizada por Down Toledo. El concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano, y la presidenta de Down Toledo, Trinidad Escobar, han presentado esta undécima edición, que el Ayuntamiento considera ya consolidada dentro del calendario deportivo de la ciudad.
Horario y recorrido
A diferencia de otras ediciones, este año habrá una única modalidad: el paseo de 6 kilómetros. La salida tendrá lugar desde el parque de Safont a las 10:30 horas. Los participantes que todavía no hayan formalizado su inscripción podrán hacerlo en el propio punto de salida desde las 9:00 horas.
El precio de participación es de 10 euros, y todo lo recaudado se destinará a respaldar los programas y actividades que desarrolla Down Toledo para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.
El Paseo Solidario no se plantea únicamente como una actividad deportiva. La organización ha preparado también diferentes propuestas para convertir la jornada en un encuentro de convivencia y ocio junto al Tajo. Entre ellas estará la tradicional foodtruck de Down Toledo, que ofrecerá una ración de migas con cada bebida. A esta propuesta se sumará además la participación de la Legión 501, cuyos integrantes acudirán caracterizados como personajes de Star Wars y participarán en una sesión de fotografías con los asistentes.
La jornada se completará con música, batucada, un gran sorteo y diferentes actividades de animación, con el objetivo de que toda la familia pueda disfrutar de una jornada festiva y solidaria.
Una cita para dar visibilidad a la inclusión
Más allá de la propia marcha, Down Toledo reivindica el carácter social de esta iniciativa. Su presidenta, Trinidad Escobar, ha señalado que actividades como el Paseo Solidario ayudan a dar visibilidad a las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual y a avanzar hacia una sociedad más inclusiva. También ha subrayado la importancia de que las administraciones públicas acompañen a las entidades sociales y den ejemplo a través de este tipo de iniciativas.
Por último, Rubén Lozano ha animado a todos los toledanos a participar en esta cita y a llenar la ribera del Tajo el próximo 20 de septiembre, "todo el mundo está invitado, es una jornada para disfrutar del deporte, de nuestro río y, sobre todo, para demostrar que Toledo es una ciudad comprometida con la solidaridad y la inclusión".
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