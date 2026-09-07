Un incendio activa las alarmas en El Casar de Escalona (Toledo): aún se desconocen los daños

La pasada noche de domingo, se declaró un incendio de pasto en el término municipal de El Casar de Escalona, en la provincia de Toledo. Concretamente, entre los kilómetros 10 y 11,5 de la carretera TO-1444, en la zona conocida como Cantarranas.

En torno a las 22:15 horas, la llamada de un particular avisó a los Servicios de Emergencias 112 para alertar sobre existencia de fuego cerca de la carretera. Hasta el lugar, se desplazaron tres medios terrestres y ocho personas del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (INFOCAM). La intervención también se contó con la participación unidades de Protección Civil.

Las labores de extinción se dieron por finalizadas a las 01:20 horas de la madrugada de este lunes 7 de septiembre. Por el momento, no se ha especificado la superficie afectada. Tampoco si ha habido desplazados, daños materiales o, en el peor de los casos, heridos.

Según informa Servicios de Emergencias 112, no fue necesario el traslado de ambulancias hasta el lugar, por lo que se deduce que el incendió no provocó daños personales.

Tampoco se conocen las causas que pudo provocar el incendio. Todavía está pendiente la finalización del expediente que pueda esclarecer más detalles sobre el desarrollo de las labores de emergencia, así como los datos sobre las posibles consecuencias que el fuego haya podido ocasionar en la zona.