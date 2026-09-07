DESAPARECIDO
Alerta en Toledo por la desaparición de Joseph R., de 56 años, visto por última vez el 19 de agosto
Visto por última vez el 19 de agosto, mide 1,67 metros de altura, es de complexión gruesa, tiene el pelo rapado, los ojos negros y utiliza gafas graduadas
Joaquín de la Aleja
Joseph R. (56 años), fue visto por última vez en Toledo el pasado miércoles 19 de agosto y, desde entonces, nadie ha vuelto a saber nada sobre él. Tal y como informa en un comunicado la Asociación SOSdesaparecidos, quienes recientemente han publicado los detalles sobre la desaparición de esta varón, se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía con el fin de hallar alguna pista sobre su paradero.
La descripción difundida para facilitar su localización detalla que este hombre mide 1,67 metros de altura, es de complexión gruesa, tiene el pelo rapado y los ojos negros. Además, utiliza gafas graduadas.
Esta alerta se hace pública dieciocho días después de que los familiares no hayan tenido noticias sobre su paradero. Los familiares y amigos piden colaboración ciudadana localizar a Joseph R., visto por última vez en Toledo. Cualquier pista que facilite su pronta localización puede servir de gran ayuda para las investigaciones.
Para ofrecer información se ha habilitado el teléfono de asistencia permanente 868 286 726 y el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es. Asimismo, se puede contactar de inmediato con los servicios de Emergencias (112), la Policía Nacional (091) o la Guardia Civil (062).
Toledo registra 215 denuncias por desaparición en 2025
La provincia de Toledo registró 215 denuncias por desaparición durante 2025, según los datos del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior. Del total, 109 correspondieron a hombres y 106 a mujeres, unas cifras que reflejan la dimensión de un fenómeno que afecta a personas de todas las edades y que requiere una respuesta rápida y coordinada por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En el conjunto de España, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad investigaron 25.086 denuncias de desaparición en 2025, de las que el 90,7 % fueron esclarecidas. El Ministerio del Interior destaca además que más de la mitad de los casos se resolvieron durante los primeros tres días, poniendo de manifiesto la importancia de comunicar una desaparición a las autoridades lo antes posible, sin esperar a que transcurra un determinado periodo de tiempo.
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