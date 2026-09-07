Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impacto económico MadringFórmula 1 MadridAfilador MadridGabriel OlivaresF1 planesAyusoVuelta al coleComedor escolarExposición Sixe Paredes
instagramlinkedin

DESAPARECIDO

Alerta en Toledo por la desaparición de Joseph R., de 56 años, visto por última vez el 19 de agosto

Visto por última vez el 19 de agosto, mide 1,67 metros de altura, es de complexión gruesa, tiene el pelo rapado, los ojos negros y utiliza gafas graduadas

Joseph R. (56 años), fue visto por última vez en Toledo el pasado miércoles 19 de agosto

Joseph R. (56 años), fue visto por última vez en Toledo el pasado miércoles 19 de agosto / SOSdesaparecidos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Joaquín de la Aleja

Joseph R. (56 años), fue visto por última vez en Toledo el pasado miércoles 19 de agosto y, desde entonces, nadie ha vuelto a saber nada sobre él. Tal y como informa en un comunicado la Asociación SOSdesaparecidos, quienes recientemente han publicado los detalles sobre la desaparición de esta varón, se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía con el fin de hallar alguna pista sobre su paradero.

La descripción difundida para facilitar su localización detalla que este hombre mide 1,67 metros de altura, es de complexión gruesa, tiene el pelo rapado y los ojos negros. Además, utiliza gafas graduadas.

Esta alerta se hace pública dieciocho días después de que los familiares no hayan tenido noticias sobre su paradero. Los familiares y amigos piden colaboración ciudadana localizar a Joseph R., visto por última vez en Toledo. Cualquier pista que facilite su pronta localización puede servir de gran ayuda para las investigaciones.

Para ofrecer información se ha habilitado el teléfono de asistencia permanente 868 286 726 y el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es. Asimismo, se puede contactar de inmediato con los servicios de Emergencias (112), la Policía Nacional (091) o la Guardia Civil (062).

Toledo registra 215 denuncias por desaparición en 2025

La provincia de Toledo registró 215 denuncias por desaparición durante 2025, según los datos del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior. Del total, 109 correspondieron a hombres y 106 a mujeres, unas cifras que reflejan la dimensión de un fenómeno que afecta a personas de todas las edades y que requiere una respuesta rápida y coordinada por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Noticias relacionadas y más

En el conjunto de España, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad investigaron 25.086 denuncias de desaparición en 2025, de las que el 90,7 % fueron esclarecidas. El Ministerio del Interior destaca además que más de la mitad de los casos se resolvieron durante los primeros tres días, poniendo de manifiesto la importancia de comunicar una desaparición a las autoridades lo antes posible, sin esperar a que transcurra un determinado periodo de tiempo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ainhoa Pinedo, la atleta de marcha que ayuda a niños huérfanos en Senegal: 'No tengo hijos, pero quiero seguir viéndoles crecer como si lo fueran
  2. La huevería centenaria que resiste en Chamberí: 'Los que van al gimnasio se han convertido en nuestros mejores clientes
  3. El sendero madrileño que convierte 15 kilómetros de montaña en una lección de botánica
  4. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey
  5. Radiografía de Madring, el nuevo desafío de la Fórmula 1 en la capital: diseño, características y claves del circuito
  6. Diez equipos de bomberos trabajan en la extinción de un fuego en un garaje de Chamartín
  7. El cuadro de George Washington que lleva 210 años en un palacio de Madrid: cruzó el Atlántico y jamás regresó a América
  8. Ni cocido ni bocadillo de calamares: los expertos coinciden en que este es el auténtico plato tradicional de Madrid

Alerta en Toledo por la desaparición de Joseph R., de 56 años, visto por última vez el 19 de agosto

Alerta en Toledo por la desaparición de Joseph R., de 56 años, visto por última vez el 19 de agosto

Un incendio activa las alarmas en El Casar de Escalona (Toledo): aún se desconocen los daños

Un incendio activa las alarmas en El Casar de Escalona (Toledo): aún se desconocen los daños

El mejor pan de España se hace en Toledo e impresionó al Papa León XIV durante su visita Madrid

El mejor pan de España se hace en Toledo e impresionó al Papa León XIV durante su visita Madrid

El tren turístico de Toledo se pone en marcha sin conductor y atropella a un turista italiano: investigan qué falló

El tren turístico de Toledo se pone en marcha sin conductor y atropella a un turista italiano: investigan qué falló

El Rey Felipe VI visitará Toledo este viernes por segunda vez en pocos meses: motivo y hora a la que se le espera

El Rey Felipe VI visitará Toledo este viernes por segunda vez en pocos meses: motivo y hora a la que se le espera

Toledo se mueve por la inclusión: ADEMTO organiza una carrera solidaria con tres modalidades

Toledo se mueve por la inclusión: ADEMTO organiza una carrera solidaria con tres modalidades

Toledo mantiene abiertas las últimas plazas en la Escuela Infantil del Casco Histórico y en sus escuelas municipales

Toledo mantiene abiertas las últimas plazas en la Escuela Infantil del Casco Histórico y en sus escuelas municipales

Toledo abre sus puertas de noche: más de 50 espacios y casi 100 actividades gratis en las Noches del Patrimonio

Toledo abre sus puertas de noche: más de 50 espacios y casi 100 actividades gratis en las Noches del Patrimonio