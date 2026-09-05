El mejor pan de España se hace en Toledo e impresionó al Papa León XIV durante su visita Madrid

Durante su visita a Madrid, el Papa León XIV quedó admirado con las hogazas elaboradas por el panadero Ángel Ruiz Sánchez, natural de Maqueda, un pequeño pueblo de la provincia de Toledo que no supera los 500 habitantes, donde se ubica la Panadería Artesana Ruiz Benanas, un establecimiento por el que ya han pasado cuatro generaciones.

Pero no solo el Papa León XIV supo reconocer la calidad de estas piezas de pan elaboradas al calor de la experiencia de Ángel Ruiz Sánchez. En 2024, la entidad gastronómica Panàtics y Pan de Calidad, le otorgó la máxima condecoración con la Estrella de Oro de la Ruta de Los Panaderos Top de España.

El Papa León XIV eligió los panes de Ángel Ruiz para acompañar las comidas durante su estancia en Madrid

Sin embargo, la trayectoria de esta panadería toledana no tocó techo en esta ocasión. El pasado mes de junio, el pueblo de Maqueda volvió a protagonizar titulares por méritos de su talentoso panadero, cuando fue elegido para hornear el pan que el mismísimo Papa León XIV tomaría durante su estancia en Madrid.

Como si se tratase de un relato novelesco, el Pontífice solicitó conocer quien había detrás de aquellas deliciosas hogazas de pan. Fue entonces cuando Ángel Ruiz recibió una carta de la Nunciatura Apostólica, la representación diplomática de la Santa Sede en España. El Papa quería probar sus panes y comprobar si realmente aquel obrador toledano hacía el mejor pan del país.

El pan que envió Ángel Ruiz al papa León XIV / Panadería Artesana Ruiz Benayas

El panadero se puso manos a la obra, y envió al Pontífice sus mejores panes, entre los que se encontraba el que le hizo ganar la Estrella de Oro: un pan de masa madre elaborado con harina de trigo, harina ecológica molida a la piedra y harina integral de centeno ecológica. La masa necesita 48 horas de fermentación, sin aditivos ni levadura, para conseguir ese sabor y esa textura que han convertido a la panadería de Maqueda en una referencia nacional.

El panadero toledano visita personalmente al Papa León XIV

Después, Ángel Ruiz llevó pan a Madrid durante los días 6, 7 y 8 de junio. El último día preparó 40 hogazas para la comida del Papa con los obispos españoles, que reunió a 110 comensales. También elaboró panes de espelta y de cúrcuma con semillas de chía y pipas de girasol, e incluso algunas hogazas decoradas con el nombre de León XIV y los escudos del Vaticano y de su pontificado.

Pero la historia no acaba aquí. El pan gustó tanto que León XIV solicitó recibir personalmente al panadero de Maqueda. Durante aquel encuentro, el Pontífice dio las gracias personalmente a Ángel Ruiz por el suministro de pan artesano de tan extraordinaria calidad. Como respuesta, el panadero le explicó que el pan había sido premiado con la Estrella de Oro, pero el mejor premio había sido ver como el Papa había comido de su pan.