El Rey Felipe VI visitará Toledo este viernes por segunda vez en pocos meses: motivo y hora a la que se le espera

El Rey Felipe VI visitará hoy viernes 4 de septiembre en Toledo la exposición 'España en los Estados Unidos. La contribución de los españoles y su ejército al surgimiento de una nación', ubicada en el Museo del Ejército de la capital castellanomanchega. La visita está prevista para las 12:00 horas.

Temática de la exposición y fechas para visitarla

La muestra, que fue inaugurada en el pasado mes de marzo por Benjamín León, embajador de Estados Unidos en España y Andorra, y el general Amador Enseñat y Berea, estará abierta hasta el 12 de octubre, por lo que los toledanos tienen todavía cerca de un mes y medio para aprender parte de la historia de nuestro Ejército. Y es totalmente gratuito.

La exposición se ha organizado para celebrar la especial ocasión de este año, que coincide con el 250 aniversario de la declaración de independencia de los Estados Unidos de América, en la que fue clave el apoyo de España. El embajador de los Estados Unidos pronunció en marzo unas palabras a los presentes en las que quiso "reconocer al Ejército de Tierra por dedicar este año a celebrar el papel de España en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y por su importante compromiso institucional con la preservación de este legado compartido".

La muestra está formada por más de 60 piezas procedentes del Museo del Ejército, colecciones privadas y otras unidades de las Fuerzas Armadas e instituciones como la Biblioteca Nacional, el Archivo General de Indias o el Banco de España.

Todo el que la visite se podrá adentrar especialmente en tres momentos históricos:

Tiempo de exploraciones: leyendas tras la leyenda

Tiempo de consolidación: la difícil vida en la frontera norte del mundo hispano

Tiempo de revoluciones: el nacimiento de un gigante

El Rey Felipe VI ya visitó la ciudad en mayo

La visita de este viernes será la segunda en unos meses en Toledo, ya que en el pasado mes de mayo acudió a la ciudad junto a la reina Letizia con motivo de la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes en el Teatro de Rojas. Generó gran expectación, y se espera la misma en el encuentro de esta semana.