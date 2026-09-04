El tren turístico de Toledo se pone en marcha sin conductor y atropella a un turista italiano: investigan qué falló

Todavía se desconoce el motivo de como el tren turístico pudo iniciar la marcha sin nadie al volante, arrollando a su paso a un turista italiano de 44 años que tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Toledo con una herida abierta en el brazo. Un accidente que, afortunadamente, no registró más afectados, pero que de haberse producido en otras circunstancias -con más viandantes en la zona-, las consecuencias hubieran sido fatales.

El primer edil, Juan José Alcalde, ha asegurado que la previsión es que este informe esté resuelto en un plazo de tres meses. “El interés es descubrir las causas del accidente en el que estuvo implicado el tren turístico y detallar qué pudo fallar", ha expresado Alcalde.

Investigación de la Policía Local

Tras el accidente, la Policía Local de Toledo abrió una investigación del caso con el objetivo de esclarecer las causas que provocaron que el trenecito turístico se pusiera en marcha solo, que han dejado dos hipótesis en el aire. Por un lado, no descartan que la persona encargada en la conducción del vehículo olvidara activar el freno de mano antes de abandonarlo. La otra hipótesis baraja que se produjera un fallo eléctrico en el dispositivo de frenado. Antes de que se produjera el accidente, el trenecito turístico había estado operativo y realizando varias rutas a lo largo de esa mañana.

El suceso quedó en susto, aunque todavía quedan aspectos por conocer, por esta razón el Ayuntamiento de Toledo ha decidido abrir este nuevo expediente. El altercado se ha presenciado en una zona muy frecuentada por turistas y, afortunadamente, en el momento que ocurrió el accidente, el flujo de personas no era elevado.

Las investigaciones tendrán también en cuenta las impresiones del hombre accidentado, aunque aún se desconoce si se ha tomado declaración al turista italiano o, si se ha hecho, cuales han sido sus respuestas. Una de las cuestiones que ya ha podido comprobar la Policía Local es que el tren turístico accidentado tenía la ITV y toda su documentación en regla.