Toledo abre sus puertas de noche: más de 50 espacios y casi 100 actividades gratis en las Noches del Patrimonio

Toledo vivirá el 11 y 12 de septiembre las Noches del Patrimonio, dos jornadas consecutivas en las que la capital castellanomanchega abrirá más de 50 espacios con una amplia programación de casi un centenar de actividades, una gran oportunidad de adentrarse en el patrimonio histórico y cultural de la ciudad imperial. Y lo mejor de todo, sin ningún coste, ya que todas las actividades son totalmente gratuitas.

Las Noches del Patrimonio se promueven a través del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE), que agrupa a las 15 ciudades españolas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La iniciativa nació en 2018 y se organizan simultáneamente en todas las ciudades patrimonio de España, aunque cada ciudad desarrolla su propia programación cultural y de actividades.

Para esta ocasión, la ciudad de Toledo ha preparado dos noches mágicas en las que se podrán disfrutar de visitas guiadas a museos y edificios históricos, música en directoteatroactividades itinerantes con personajes de época recorriendo la ciudad, actividades infantilesjuveniles, entre otras muchas más. Además, según adelanta la organización, los asistentes tendrán sorpresas inesperadas en muchos de los distintos encuentros.

Consulta aquí toda la programación de la Noche del Patrimonio en Toledo para el viernes 11 y sábado 12 de septiembre:

Programación del viernes 11 de septiembre

Abierto Patrimonio

De 20:00 a 23:00 horas. Antiguo Hospital de Tavera. Apertura de la iglesia y la sacristía, con obras de El Greco.

Apertura de la iglesia y la sacristía, con obras de El Greco. Lugar: calle Duque de Lerma, 2, frente al parque de La Vega.

De 20:00 a 24:00 horas. Museo del Ejército. Visita nocturna al Alcázar de Toledo. Se podrán visitar la explanada norte, la fachada de Covarrubias y el patio de Carlos V, todo ello con ambiente musical de música militar.

Visita nocturna al Alcázar de Toledo. Se podrán visitar la explanada norte, la fachada de Covarrubias y el patio de Carlos V, todo ello con ambiente musical de música militar. Entrada por la puerta de acceso a la Biblioteca de Castilla-La Mancha.

De 20:00 a 23:00 horas. Convento de Santa Clara. Apertura extraordinaria con amenización musical a cargo de Chiki Serrano.

Apertura extraordinaria con amenización musical a cargo de Chiki Serrano. Lugar: plaza de Santa Clara, 5.

De 20:00 a 22:00 horas. Monasterio de Santo Domingo el Real. Amenización musical a cargo de Viktor Babak.

Amenización musical a cargo de Viktor Babak. Lugar: plaza de Santo Domingo el Real, s/n.

De 20:00 a 22:00 horas. Iglesia de San Sebastián

Lugar: Carreras de San Sebastián, 2.

De 20:00 a 22:00 horas. Cuevas de Hércules

Lugar: callejón de San Ginés, 3.

De 20:00 a 22:00 horas. Termas Romanas

Lugar: plaza Amador de los Ríos, 4.

De 21:00 a 23:00 horas. Claustro de “La Mona”. Apertura del claustro del Convento de las Comendadoras del Apóstol Santiago. Los primeros 200 visitantes recibirán una dulce sorpresa.

Apertura del claustro del Convento de las Comendadoras del Apóstol Santiago. Los primeros 200 visitantes recibirán una dulce sorpresa. Lugar: calle Santo Domingo el Real, 6.

De 21:00 a 24:00 horas. Puerta del Sol

Grupos de un máximo de 12 personas.

Lugar: calle Cristo de la Luz.

De 21:00 a 24:00 horas. Museo de Santa Cruz

Lugar: calle Miguel de Cervantes, 3.

De 21:00 a 24:00 horas. Museo Taller del Moro

Lugar: calle Taller del Moro, 3.

De 21:00 a 24:00 horas. Monasterio de San Juan de los Reyes. Amenización musical a cargo de Renzo Ruggerio, de 21:00 a 23:00 horas.

Amenización musical a cargo de Renzo Ruggerio, de 21:00 a 23:00 horas. Lugar: calle Reyes Católicos, 17.

De 21:00 a 24:00 horas. Sinagoga de Santa María la Blanca. Amenización musical a cargo de Darya Neumiarzhytskaya, de 21:00 a 23:00 horas.

Amenización musical a cargo de Darya Neumiarzhytskaya, de 21:00 a 23:00 horas. Lugar: calle Reyes Católicos, 4.

De 21:30 a 23:30 horas. Estación Neomudéjar de Ferrocarril de Toledo. Apertura del vestíbulo y la capilla.

Apertura del vestíbulo y la capilla. Lugar: paseo de la Rosa, 6.

Se podrá utilizar gratuitamente el tren turístico desde la Cuesta de los Capuchinos a partir de las 21:00 horas. Saldrá cada media hora en dirección a la estación y también permitirá regresar posteriormente al Casco Histórico. La última salida desde la estación será a las 23:30 horas.

Mini visitas guiadas

De 21:00 a 24:30 horas. Teatro de Rojas. Recorrido por la evolución arquitectónica de este singular teatro. Los visitantes podrán acceder al escenario y conocer la maquinaria de escamoteo oculta bajo él, utilizada para elevar el patio de butacas.

Recorrido por la evolución arquitectónica de este singular teatro. Los visitantes podrán acceder al escenario y conocer la maquinaria de escamoteo oculta bajo él, utilizada para elevar el patio de butacas. Pases: 21:00, 21:30, 22:15, 22:45 y 23:30 horas.

Grupos de un máximo de 12 personas.

Lugar: plaza Mayor, s/n.

Es necesaria reserva previa en turismo.toledo.es.

De 21:30 a 23:30 horas. Estación Neomudéjar de Ferrocarril de Toledo. Visita a la iglesia y la capilla.

Visita a la iglesia y la capilla. Pases: 21:30, 22:00, 22:30 y 23:00 horas.

Se podrá utilizar gratuitamente el tren turístico desde la Cuesta de los Capuchinos a partir de las 21:00 horas. La última salida desde la estación será a las 23:30 horas.

De 21:00 a 24:00 horas. Ayuntamiento de Toledo

Pases: 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 y 23:30 horas.

No es necesaria reserva previa. El acceso se realizará por orden de llegada.

Lugar: plaza del Consistorio, 1. Entrada por la Cuesta de la Ciudad, s/n.

Mini visitas comentadas

De 21:00 a 24:00 horas. Casa-Palacio Andalusí o Casa del Temple. Visita para conocer la morfología y los detalles de una antigua casa-palacio andalusí y su entorno.

Visita para conocer la morfología y los detalles de una antigua casa-palacio andalusí y su entorno. Pases: 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 y 23:30 horas.

Grupos de un máximo de 25 personas.

Lugar: calle Soledad, 2.

Inscripción previa en: toledoislamico@funci.org.

De 21:00 a 22:30 horas. “Palabras. Diálogos Presentes”. Un viaje en el tiempo a través del Museo de Santa Cruz y el Museo Taller del Moro.

Un viaje en el tiempo a través del Museo de Santa Cruz y el Museo Taller del Moro. Pases: 21:00, 21:30 y 22:00 horas.

Grupos de un máximo de 25 personas.

Lugares: calle Miguel de Cervantes, 3, y calle Taller del Moro, 3.

Inscripción previa en: museodesantacruz@jccm.es.

Vive Patrimonio

De 20:00 a 22:30 horas. “Despierta los sentidos” en el Alcázar de Toledo. Actividad cultural organizada por el Museo del Ejército. Con la ayuda de cuatro personajes históricos y a través de los sentidos, el visitante viajará a la época del Imperio español y conocerá sus sonidos, olores, vistas y pertrechos.

Actividad cultural organizada por el Museo del Ejército. Con la ayuda de cuatro personajes históricos y a través de los sentidos, el visitante viajará a la época del Imperio español y conocerá sus sonidos, olores, vistas y pertrechos. Entrada por la puerta de acceso a la Biblioteca de Castilla-La Mancha.

Es necesaria reserva previa en turismo.toledo.es.

Música en vivo

De 20:30 a 22:00 horas. Palacio Universitario Lorenzana. Actuación de Momentum Juventudes Musicales en el patio neoclásico del Palacio de Lorenzana.

Actuación de Momentum Juventudes Musicales en el patio neoclásico del Palacio de Lorenzana. Lugar: patio del palacio, en la calle Cardenal Lorenzana.

De 21:00 a 21:40 y de 22:30 a 23:10 horas. Plaza del Ayuntamiento. “Suite Imaginaria”, con Ethnos Atramo en concierto, integrado por Pepa G. Lillo y Gabriel Navalón. El espectáculo contará también con una actuación especial de danza a cargo de Carolina Docando y Jaime Puente, del Ballet de las Tres Culturas.

“Suite Imaginaria”, con Ethnos Atramo en concierto, integrado por Pepa G. Lillo y Gabriel Navalón. El espectáculo contará también con una actuación especial de danza a cargo de Carolina Docando y Jaime Puente, del Ballet de las Tres Culturas. De 21:00 a 23:00 horas. Claustro de “La Mona”. Amenización musical a cargo de Jazzy Trio.

Amenización musical a cargo de Jazzy Trio. Lugar: Convento de las Comendadoras de Santiago, plaza de Santo Domingo el Real, 6. Acceso junto al cobertizo de Santo Domingo.

De 21:00 a 22:30 horas. Plaza de Santo Domingo el Antiguo. Actuación de Canela & Cía., con un espectáculo flamenco en homenaje a Paco de Lucía.

Actuación de Canela & Cía., con un espectáculo flamenco en homenaje a Paco de Lucía. De 21:00 a 23:00 horas. Paseo Imperial. Representación de la zarzuela “El huésped del sevillano”, a cargo de la Compañía Dolores Marco.

Representación de la zarzuela “El huésped del sevillano”, a cargo de la Compañía Dolores Marco. Lugar: paseo Imperial, frente a la Puerta de Bisagra y el paseo de Merchán.

De 21:00 a 22:00 horas. Plaza del Salón Rico. Concierto de Proyecto Swing, con músicos toledanos, en este espacio recientemente recuperado para el patrimonio de la ciudad.

Concierto de Proyecto Swing, con músicos toledanos, en este espacio recientemente recuperado para el patrimonio de la ciudad. De 22:00 a 23:30 horas. Fachada del Museo de Santa Cruz. Actuación del pianista Jorge Bedoya.

Actuación del pianista Jorge Bedoya. Lugar: explanada del Museo de Santa Cruz, en la calle Cervantes.

Actividad familiar

De 19:00 a 20:00 horas. Tirolina del puente de San Martín. Actividad gratuita para disfrutar de la tirolina urbana que cruza el Tajo junto al puente de San Martín.

Actividad gratuita para disfrutar de la tirolina urbana que cruza el Tajo junto al puente de San Martín. Se ofrecen 10 entradas dobles.

Es necesaria reserva previa en turismo.toledo.es.

Laboratorio de Talentos

De 22:00 a 23:00 horas. Interior del Salón Rico. Actuaciones de teatro musical y canto pertenecientes al certamen regional Laboratorio de Talentos, de la mano del Consorcio de Toledo.

Actividad juvenil

De 20:00 a 24:00 horas. Paseo del Tránsito. Sesión de música electrónica con 808 Radio, Yoikol, System Efe y Nesec.

Sesión de música electrónica con 808 Radio, Yoikol, System Efe y Nesec. El parque del paseo del Tránsito, en plena Judería, acogerá esta sesión de DJ al atardecer.

Actividades itinerantes

De 20:00 a 23:00 horas. Personajes de la historia de Toledo. Amenización teatralizada por diferentes calles y plazas de la ciudad. Personajes de época narrarán acontecimientos que también forman parte del patrimonio toledano.

Amenización teatralizada por diferentes calles y plazas de la ciudad. Personajes de época narrarán acontecimientos que también forman parte del patrimonio toledano. Lugar: sorpresa.

De 21:00 a 23:00 horas. Tren turístico de Toledo. Recorrido gratuito para conocer los detalles históricos y artísticos de la antigua Estación de Ferrocarril de Toledo.

Recorrido gratuito para conocer los detalles históricos y artísticos de la antigua Estación de Ferrocarril de Toledo. Acceso por orden de llegada.

Duración aproximada: 25 minutos.

Salidas desde la Cuesta de los Capuchinos: 21:00, 22:00 y 23:00 horas.

Salidas desde la estación: 21:30, 22:30 y 23:30 horas.

Escena Patrimonio

De 21:00 a 23:00 horas. “De Toledillo a Toledo”. Representación teatralizada con acompañamiento musical del grupo Aljibe.

Representación teatralizada con acompañamiento musical del grupo Aljibe. Pases cada hora.

Lugar: Palacio de la Diputación Provincial de Toledo.

De 21:00 a 24:00 horas. Proyecto escultórico “Personas, color y luz en lo cotidiano”. Exposición permanente del conjunto escultórico del artista toledano Juan Sánchez Borox.

Exposición permanente del conjunto escultórico del artista toledano Juan Sánchez Borox. Lugar: Palacio de la Diputación Provincial de Toledo.

Programación del sábado 12 de septiembre

Abierto Patrimonio

De 20:00 a 22:00 horas. Convento de Santo Domingo el Antiguo. Apertura de este espacio que conserva obra de El Greco.

Apertura de este espacio que conserva obra de El Greco. Lugar: plaza de Santo Domingo el Antiguo, 2.

De 20:00 a 24:00 horas. Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda

Lugar: calle San Román, s/n.

De 20:00 a 22:00 horas. Iglesia de San Sebastián

Lugar: Carreras de San Sebastián, 2.

De 20:00 a 22:00 horas. Cuevas de Hércules

Lugar: callejón de San Ginés, 3.

De 20:00 a 22:00 horas. Termas Romanas

Lugar: plaza Amador de los Ríos, 4.

De 20:00 a 23:00 horas. Convento de Santa Clara. Amenización musical a cargo de Chiki Serrano.

Amenización musical a cargo de Chiki Serrano. Lugar: plaza de Santa Clara, 5.

De 20:00 a 22:00 horas. Monasterio de Santo Domingo el Real. Amenización musical a cargo de Viktor Babak.

Amenización musical a cargo de Viktor Babak. Lugar: plaza de Santo Domingo el Real, s/n.

De 21:00 a 23:00 horas. Patio de la Enfermería del Real Convento de Santa Isabel de los Reyes

Los primeros 200 visitantes recibirán una dulce sorpresa.

Lugar: calle Cristo de la Parra, s/n.

De 21:00 a 23:00 horas. Convento de San Antonio de Padua

Los primeros 200 visitantes recibirán una sorpresa que “les dejará helados”.

Lugar: calle Santo Tomé, 27.

De 21:00 a 24:00 horas. Torre de los Jesuitas

Lugar: plaza del Padre Juan de Mariana, 1.

De 21:00 a 24:00 horas. Real Colegio de Doncellas Nobles

Lugar: plaza del Cardenal Silíceo, 1.

De 21:00 a 24:00 horas. Mezquita del Cristo de la Luz

Lugar: calle Cristo de la Luz, 22.

De 21:00 a 24:00 horas. Sinagoga del Tránsito y Museo Sefardí

Lugar: calle Samuel Leví, s/n.

De 21:00 a 24:00 horas. Roca Tarpeya, Museo Victorio Macho y Espacio Canogar

Lugar: plaza de Victorio Macho, 2.

De 21:00 a 24:00 horas. Museo del Greco. Apertura de este espacio que conserva obras de El Greco.

Apertura de este espacio que conserva obras de El Greco. Lugar: paseo del Tránsito, s/n.

De 21:00 a 24:00 horas. Puerta del Cambrón. Actividad con la Asociación Montes de Toledo.

Actividad con la Asociación Montes de Toledo. Lugar: paseo de Recaredo.

De 21:00 a 24:00 horas. Antigua Mezquita del Salvador. Visita a sus restos arqueológicos.

Visita a sus restos arqueológicos. Lugar: plaza del Salvador, s/n.

Mini visitas comentadas

De 16:30 a 19:30 horas. Real Monasterio de San Clemente. Acceso extraordinario al interior de la iglesia, a la sala capitular con su espectacular azulejería y al claustro de las Procesiones. El recorrido permitirá conocer uno de los conventos más importantes de la historia de Toledo y estrechamente relacionado con el origen del mazapán.

Acceso extraordinario al interior de la iglesia, a la sala capitular con su espectacular azulejería y al claustro de las Procesiones. El recorrido permitirá conocer uno de los conventos más importantes de la historia de Toledo y estrechamente relacionado con el origen del mazapán. Pases: 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 y 19:00 horas.

Grupos de un máximo de 25 personas.

Es necesaria reserva previa gratuita en turismo.toledo.es.

De 20:00 a 22:00 horas. Mezquita de Tornerías. Acceso extraordinario mediante una visita guiada al yacimiento arqueológico de 2.500 años de antigüedad, al edificio de planta basilical visigoda y a la sala de oración de la mezquita.

Acceso extraordinario mediante una visita guiada al yacimiento arqueológico de 2.500 años de antigüedad, al edificio de planta basilical visigoda y a la sala de oración de la mezquita. La experiencia se completará con la exposición “De la Tierra al Arte”.

Pases: 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 y 22:00 horas.

Grupos de un máximo de 25 personas.

Lugar: calle Tornerías, 27.

Reserva previa en: info@mezquitadetornerias.es.

De 21:00 a 24:30 horas. Teatro de Rojas. Recorrido por la evolución arquitectónica del teatro, con acceso al escenario y a la maquinaria de escamoteo situada bajo él.

Recorrido por la evolución arquitectónica del teatro, con acceso al escenario y a la maquinaria de escamoteo situada bajo él. Pases: 21:00, 21:30, 22:15, 22:45 y 23:30 horas.

Grupos de un máximo de 12 personas.

Lugar: plaza Mayor, s/n.

Es necesaria reserva previa en turismo.toledo.es.

De 22:00 a 22:30 horas. “Palabras. Diálogos Presentes”. Visita al Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda para contemplar las pinturas murales de la antigua iglesia de San Román.

Visita al Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda para contemplar las pinturas murales de la antigua iglesia de San Román. Pase único: 22:00 horas.

Grupos de un máximo de 25 personas.

Lugar: calle San Román, s/n.

Inscripción previa en: museodesantacruz@jccm.es.

También te puede interesar

De 20:00 a 23:30 horas. “Despierta los sentidos” en el Alcázar de Toledo. Actividad organizada por el Museo del Ejército. Cuatro personajes históricos acompañarán a los visitantes en un viaje sensorial a la época del Imperio español.

Actividad organizada por el Museo del Ejército. Cuatro personajes históricos acompañarán a los visitantes en un viaje sensorial a la época del Imperio español. Entrada por la puerta de acceso a la Biblioteca de Castilla-La Mancha.

Música en vivo

De 21:30 a 23:00 horas. Plaza del Ayuntamiento. Concierto del mítico grupo de música folk Milladoiro, pionero en la reinterpretación y recuperación del patrimonio musical medieval y tradicional, especialmente el gallego.

Concierto del mítico grupo de música folk Milladoiro, pionero en la reinterpretación y recuperación del patrimonio musical medieval y tradicional, especialmente el gallego. De 21:00 a 23:00 horas. Patio de la Enfermería del Convento de Santa Isabel de los Reyes. Amenización musical a cargo de la banda toledana Antihéroe, en un patio conventual de estilo mudéjar con yeserías, arcos, columnas, galería de madera y un antiguo brocal de pozo.

Amenización musical a cargo de la banda toledana Antihéroe, en un patio conventual de estilo mudéjar con yeserías, arcos, columnas, galería de madera y un antiguo brocal de pozo. Los asistentes también recibirán una dulce sorpresa.

Lugar: calle Cristo de la Parra, s/n, frente a la calle Corredorcillo de San Bartolomé.

De 21:00 a 22:30 horas. Plaza de Santo Domingo el Antiguo

Actuación de la Escuela de Danza Tinidad Giles.

De 21:00 a 22:30 horas. Plaza de Alfonso VI. Actuación de Momentum Juventudes Musicales, con un trío de piano, violín y flauta.

Actuación de Momentum Juventudes Musicales, con un trío de piano, violín y flauta. Lugar: plaza de Alfonso VI, junto a la escultura “Lugar de Encuentros V”, de Eduardo Chillida.

De 22:00 a 23:30 horas. Fachada del Museo de Santa Cruz. Actuación de Strad & Cía. El violinista Strad y sus acompañantes llenarán de música la explanada situada frente al antiguo Hospital de Santa Cruz.

Actuación de Strad & Cía. El violinista Strad y sus acompañantes llenarán de música la explanada situada frente al antiguo Hospital de Santa Cruz. Lugar: calle Cervantes.

De 20:30 a 22:00 horas. Museo de los Concilios e iglesia de San Román. Repertorio de voz, violín y viola a cargo de Marisa Martínez Esparza.

Repertorio de voz, violín y viola a cargo de Marisa Martínez Esparza. Lugar: iglesia de San Román, plaza de San Román, s/n.

De 23:30 a 01:00 horas. Plaza de Zocodover. Concierto del grupo Demorao, representantes de la rumba toledana.

Teatro infantil

De 20:00 a 21:00 horas. “El Gato con Botas”. Espectáculo de títeres de la compañía El Retablo de la Ventana.

Espectáculo de títeres de la compañía El Retablo de la Ventana. Lugar: plaza del Salón Rico.

Laboratorio de Talentos

A las 21:00 horas. Interior del Salón Rico. Actuaciones de teatro musical y canto pertenecientes al certamen regional Laboratorio de Talentos, de la mano del Consorcio de Toledo.

Actividades itinerantes

De 20:00 a 23:00 horas. Amenización teatralizada. Personajes de época recorrerán diferentes calles y plazas de Toledo para narrar acontecimientos que también forman parte del patrimonio de la ciudad.

Personajes de época recorrerán diferentes calles y plazas de Toledo para narrar acontecimientos que también forman parte del patrimonio de la ciudad. Lugar: sorpresa.

De 20:00 a 22:00 horas. Tren turístico de Toledo. Recorrido panorámico nocturno por los puentes históricos de Alcántara y San Martín, contemplando la ciudad iluminada.

Recorrido panorámico nocturno por los puentes históricos de Alcántara y San Martín, contemplando la ciudad iluminada. Pases: 20:00 y 21:00 horas.

Grupos de un máximo de 42 personas.

Acceso por orden de llegada.

Duración aproximada: 25 minutos.

Salidas desde la Cuesta de los Capuchinos.

Escena Patrimonio