Toledo se mueve por la inclusión: ADEMTO organiza una carrera solidaria con tres modalidades

La Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo (ADEMTO), que aglutina a pacientes y familiares afectados por esta enfermedad, celebrará este próximo domingo 6 de septiembre la carrera solidaria ‘Toledo se mueve por la inclusión’, una iniciativa deportiva y reivindicativa que busca promover la inclusión y dar visibilidad a las personas con esclerosis múltiple.

La prueba comenzará a las 10:00 horas y tendrá su salida desde la sede de ADEMTO, situada en la avenida Río Boladiez, 62A, en Toledo. El evento contará con diferentes modalidades para facilitar la participación de corredores de distintas edades y condiciones físicas.

Los niños también podrán participar en la carrera solidaria de ADEMTO en Toledo / EPE

Tres modalidades: carrera de 5 kilómetros, marcha inclusiva de 2,5 kilómetros y marcha infantiñ

La programación incluye una carrera competitiva de 5 kilómetros, dirigida a quienes quieran afrontar el recorrido con un carácter deportivo, y una marcha inclusiva y solidaria de 2,5 kilómetros, pensada para favorecer la participación de toda la ciudadanía.

Además, la jornada contará con una marcha infantil, destinada a los más pequeños y planteada como una actividad para acercar los valores del deporte, la solidaridad y la inclusión a las nuevas generaciones. La iniciativa ha sido presentada con la presencia del concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes del Ayuntamiento de Toledo, Rubén Lozano, quien ha participado en la presentación de esta cita solidaria.