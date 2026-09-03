Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manifestación CeutaProtesta CallaoAbono jovenPelículas OscarJódarJorge MartínBailarina de ShakiraMercado de fichajesEl tiempoTamara Falcó
instagramlinkedin

EDUCACIÓN

Toledo mantiene abiertas las últimas plazas en la Escuela Infantil del Casco Histórico y en sus escuelas municipales

La Escuela Municipal de Música de Toledo aún cuenta con vacantes en disciplinas como Música y Movimiento y en varios instrumentos

Archivo - Varios niños en una guardería.

Archivo - Varios niños en una guardería. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Inés Valero

Toledo

El concejal de Educación, Daniel Morcillo, ha informado de que todavía quedan plazas disponibles en la Escuela Infantil del Casco Histórico de Toledo y ha animado a las familias interesadas a hacer uso de este centro municipal, que destaca por su ubicación y accesibilidad.

Morcillo ha puesto en valor las facilidades de acceso a la escuela, especialmente para las familias que se desplazan en vehículo. En este sentido, ha señalado que se puede llegar en coche a través de la Cornisa hasta la misma puerta del centro, donde, según ha explicado, existe habitualmente disponibilidad de aparcamiento. Además, ha destacado que la salida puede realizarse por el mismo recorrido “en cinco minutos”.

El concejal de Educación en el Ayuntamiento de Toledo, Daniel Morcillo

El concejal de Educación en el Ayuntamiento de Toledo, Daniel Morcillo / EPE

El responsable municipal de Educación ha aprovechado también para animar a los toledanos a ocupar las últimas plazas disponibles para cursar francés en la Escuela Municipal de Idiomas. El periodo de inscripción permanece abierto hasta el próximo 8 de septiembre, por lo que las personas interesadas todavía pueden formalizar su matrícula.

Asimismo, la Escuela Municipal de Música cuenta con plazas libres en diferentes disciplinas y propuestas formativas. En concreto, todavía hay disponibilidad para Música y Movimiento, dirigida a niños de 3 y 4 años; Taller de Música, para alumnos de 5 y 6 años; y en las especialidades instrumentales de Saxofón, Trombón, Tuba/Bombardino y Violoncello.

En el caso de la Escuela Municipal de Música, el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta que se cubran las plazas disponibles en estas enseñanzas.

Noticias relacionadas

Desde el Ayuntamiento se anima así a las familias y a los vecinos interesados a aprovechar las últimas plazas disponibles en estos recursos municipales, tanto en el ámbito educativo como en la formación musical y de idiomas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este pueblo de Madrid se transformará en un mundo de Navidad durante casi dos meses: las entradas ya se están agotando
  2. El refugio de Tamara Falcó en la Sierra de Madrid: palacio deteriorado que fue una residencia señorial a finales del siglo XIX
  3. Manifestación en apoyo a Ceuta en Alcalá de Henares: a qué hora es, recorrido y calles cortadas al tráfico
  4. El nombre de niño que vuelve a estar de moda en Madrid: está relacionado con la inteligencia en la mitología nórdica y se remonta a la Edad Media
  5. Entramos en las obras del estadio que Shakira levantará en Madrid para cerrar su gira mundial: 'Marcará el futuro
  6. Manifestación por Ceuta en Pozuelo de Alarcón: hora y dónde tendrá lugar
  7. Manifestación en apoyo a Ceuta en Móstoles hoy, miércoles 2 de septiembre: hora y lugar
  8. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey

Toledo mantiene abiertas las últimas plazas en la Escuela Infantil del Casco Histórico y en sus escuelas municipales

Toledo mantiene abiertas las últimas plazas en la Escuela Infantil del Casco Histórico y en sus escuelas municipales

Toledo abre sus puertas de noche: más de 50 espacios y casi 100 actividades gratis en las Noches del Patrimonio

Toledo abre sus puertas de noche: más de 50 espacios y casi 100 actividades gratis en las Noches del Patrimonio

Vecinos del Polígono pasan más de 72 horas sin agua y el Ayuntamiento explica que "es una zona privada"

Vecinos del Polígono pasan más de 72 horas sin agua y el Ayuntamiento explica que "es una zona privada"

El incendio provocado por un fallo eléctrico en un hotel de Toledo obliga a desalojar a más 600 personas

El incendio provocado por un fallo eléctrico en un hotel de Toledo obliga a desalojar a más 600 personas

¿Qué deporte eligen más los niños de Toledo? Estas son las actividades extraescolares que arrasan este año

¿Qué deporte eligen más los niños de Toledo? Estas son las actividades extraescolares que arrasan este año

El paro vuelve a crecer en Toledo: suma 533 desempleados en agosto

El paro vuelve a crecer en Toledo: suma 533 desempleados en agosto

¿Qué es un domo de calor y cómo afectará a Castilla-La Mancha con temperaturas de casi 40 ºC?

¿Qué es un domo de calor y cómo afectará a Castilla-La Mancha con temperaturas de casi 40 ºC?

Toledo lidera las muertes por calor en Castilla-La Mancha: 75 fallecimientos durante un verano de temperaturas récord

Toledo lidera las muertes por calor en Castilla-La Mancha: 75 fallecimientos durante un verano de temperaturas récord