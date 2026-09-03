Toledo mantiene abiertas las últimas plazas en la Escuela Infantil del Casco Histórico y en sus escuelas municipales

El concejal de Educación, Daniel Morcillo, ha informado de que todavía quedan plazas disponibles en la Escuela Infantil del Casco Histórico de Toledo y ha animado a las familias interesadas a hacer uso de este centro municipal, que destaca por su ubicación y accesibilidad.

Morcillo ha puesto en valor las facilidades de acceso a la escuela, especialmente para las familias que se desplazan en vehículo. En este sentido, ha señalado que se puede llegar en coche a través de la Cornisa hasta la misma puerta del centro, donde, según ha explicado, existe habitualmente disponibilidad de aparcamiento. Además, ha destacado que la salida puede realizarse por el mismo recorrido “en cinco minutos”.

El concejal de Educación en el Ayuntamiento de Toledo, Daniel Morcillo / EPE

El responsable municipal de Educación ha aprovechado también para animar a los toledanos a ocupar las últimas plazas disponibles para cursar francés en la Escuela Municipal de Idiomas. El periodo de inscripción permanece abierto hasta el próximo 8 de septiembre, por lo que las personas interesadas todavía pueden formalizar su matrícula.

Asimismo, la Escuela Municipal de Música cuenta con plazas libres en diferentes disciplinas y propuestas formativas. En concreto, todavía hay disponibilidad para Música y Movimiento, dirigida a niños de 3 y 4 años; Taller de Música, para alumnos de 5 y 6 años; y en las especialidades instrumentales de Saxofón, Trombón, Tuba/Bombardino y Violoncello.

En el caso de la Escuela Municipal de Música, el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta que se cubran las plazas disponibles en estas enseñanzas.

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Desde el Ayuntamiento se anima así a las familias y a los vecinos interesados a aprovechar las últimas plazas disponibles en estos recursos municipales, tanto en el ámbito educativo como en la formación musical y de idiomas.