El incendio provocado por un fallo eléctrico en un hotel de Toledo obliga a desalojar a más 600 personas

Esta madrugada, en torno a las 01:30 horas, el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibía la alerta de un incendio originado en la primera planta del Hotel Beatriz Spa Toledo, ubicado en la calle de los Concilios. Como consecuencia de las llamas, se generó una importante presencia de humo en la primera y la segunda planta, obligando al desalojo de las 608 personas que permanecían alojadas en el hotel en ese momento.

Según informan los servicios de emergencias, el fuego fue provocado por un fallo en uno de los cuadros eléctricos que se encontraba en un office de la primera planta. Los bomberos han conseguido extinguir completamente el incendio y han revisado las instalaciones y ventilado el inmueble antes de autorizar el regreso al hotel. Los huéspedes han pasado cerca de tres horas en el exterior hasta que se les ha comunicado que podían volver a sus habitaciones.

El suceso no ha registrado daños personales, aunque hasta el lugar se trasladaron una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital. También acudieron agentes de la Policía Nacional y de Policía Local, además de Protección Civil, según ha informado el 112 de Castilla-La Mancha.

Las llamas han dejado una veintena de habitaciones temporalmente inutilizadas, además de afectaciones en el suministro eléctrico. El hotel ha podido realojar a los clientes en otras habitaciones, pero también los ha habido que han preferido abandonarlo y realojarse en otros ubicados en las zonas aledañas, según ha podido conocer este medio.

El Ayuntamiento de Toledo informa que, en estos momentos, la situación está controlada, el incendio se encuentra extinguido y todos los clientes han sido realojados tras la revisión y autorización de los bomberos.