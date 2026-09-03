¿Qué deporte eligen más los niños de Toledo? Estas son las actividades extraescolares que arrasan este año

El comienzo del nuevo curso 2026/2027 está a la vuelta de la esquina y, entre todas las cosas que esta nueva etapa precisa, como son los nuevos libros de texto, material escolar y demás, también es necesaria la planificación del tiempo fuera de clases. Para ello, la práctica de actividades deportivas es una de las mejores opciones en la ciudad de Toledo, ya que cuenta con una oferta muy variada de propuestas a las que poder inscribirse. Un proceso que permanece abierto desde hoy mismo.

Para los niños, estar adscritos a cualquiera de las actividades deportivas que promueve el Ayuntamiento de Toledo contribuye, según los expertos, al desarrollo de nuevas habilidades, socializar, establecer vínculos y buenos hábitos, entre otras muchas bondades, como son las sensaciones de bienestar y de pertenencia que estos entornos suscitan entre los más pequeños.

Son muchas las familias que reconocen estos beneficios. Cada año por estas fechas, los padres inscriben a sus hijos en alguno de los programas deportivos el municipio, y es tal el éxito de las actividades ofertadas que este año el Patronato Deportivo de Toledo ha incorporado 1.000 plazas más, ya que las listas de espera eran cada vez más largas. Pero… ¿Cuáles son las actividades más demandas?

Las actividades deportivas que más triunfan, novedades y demás información de interés

Según fuentes del Patronato Deportivo de Toledo, las prácticas deportivas en las que se esperan un mayor número de solicitudes de inscripción son Fútbol, Natación y Tenis. Estas disciplinas poseen varios grupos distribuidos en distintas categorías para dar cabida a todos los niños de diferentes edades que solicitan unirse a las propuestas.

Sin embargo, son muchos los tipos de actividades que a las que se pueden optar, destacando las incorporadas como novedad este año, como son Aikido o Piragüismo. Pero además de estas, también hay otras que resultan muy atractivas entre los más pequeños y con menos demanda, estas son Patinaje, Ciclismo, Pádel o Voleibol.

Aikido es una de las extraescolares más demandadas por los niños toledanos / Befunky

No se asegura la disponibilidad de plazas libres

No obstante, conviene consultar toda la oferta de actividades deportivas que el Ayuntamiento de Toledo ha diseñado para esta nueva temporada 2026/2027, ya que cuenta con muchas más actividades de las mencionadas y que pueden resultar igualmente interesantes de practicar. Además, las solicitudes de inscripción podrán realizarse a lo largo de todo el año, aunque no se asegura la disponibilidad de plazas libres.

El plazo de inscripción comenzó ayer miércoles 2 de septiembre a las 10:00 horas y permanecerá reservado hasta el martes 8 para las personas empadronadas en Toledo. A partir del miércoles 9 de septiembre, podrán inscribirse también los no empadronados. Las inscripciones podrán realizarse tanto de manera presencial en diferentes instalaciones deportivas municipales como de forma online.