Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manifestación CeutaProtesta CallaoAbono jovenPelículas OscarJódarJorge MartínBailarina de ShakiraMercado de fichajesEl tiempoTamara Falcó
instagramlinkedin

SIN AGUA 72 HORAS

Los vecinos de la calle Río Pusa (Toledo) recuperan el agua, y el Ayuntamiento responde a las acusaciones: "Si es zona privada no podemos intervenir"

Hasta 16 vecinos de dos portales estuvieron desde el sábado hasta el pasado martes sin acceso a agua

Una avería deja sin agua a vecinos de Toledo

Una avería deja sin agua a vecinos de Toledo / Freepik

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Vecinos de la calle Río Pusa, ubicada en el Polígono de Toledo, han sufrido en las últimos días más de 72 horas sin agua (desde el sábado hasta el martes). Una situación complicada e insostenible teniendo en cuenta las altas temperaturas que sufren en la capital de la región de Castilla-La Mancha.

El Ayuntamiento es claro: "Si es zona privada no podemos entrar"

Como ha podido conocer este periódico, recuperaron el agua "desde el pasado martes", y el problema ahora radica en quién debe poner solución a este problema cuando vuelva a suceder. Por un lado, los vecinos piden explicaciones y responsabilidades al Ayuntamiento y, por otro, desde el consistorio toledano declaran a La Crónica de Toledo que "la avería se ha dado en una zona privada y el Ayuntamiento no puede intervenir ahí, y no nos llega el aviso que nos llega normalmente si es en una zona que nosotros sí controlamos".

Esta incidencia afectó a, por lo menos, 16 vecinos de dos portales adyacentes. En la vía Río Alberche, muy cercana a c/ Río Pusa, no sufrieron la falta de agua en ningún momento.

Noticias relacionadas y más

Los vecinos esperan que este problema "no vuelva a suceder", sobre todo pensando en "los mayores y niños pequeños, ya que ellos no pueden subir las escaleras con botellas de agua o garrafas", afirman.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Este pueblo de Madrid se transformará en un mundo de Navidad durante casi dos meses: las entradas ya se están agotando
  2. El refugio de Tamara Falcó en la Sierra de Madrid: palacio deteriorado que fue una residencia señorial a finales del siglo XIX
  3. Manifestación en apoyo a Ceuta en Alcalá de Henares: a qué hora es, recorrido y calles cortadas al tráfico
  4. El nombre de niño que vuelve a estar de moda en Madrid: está relacionado con la inteligencia en la mitología nórdica y se remonta a la Edad Media
  5. Entramos en las obras del estadio que Shakira levantará en Madrid para cerrar su gira mundial: 'Marcará el futuro
  6. Manifestación por Ceuta en Pozuelo de Alarcón: hora y dónde tendrá lugar
  7. Manifestación en apoyo a Ceuta en Móstoles hoy, miércoles 2 de septiembre: hora y lugar
  8. La calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado: de Pedro Almodóvar a Anabel Alonso o Roca Rey

Los vecinos de la calle Río Pusa (Toledo) recuperan el agua, y el Ayuntamiento responde a las acusaciones: "Si es zona privada no podemos intervenir"

Los vecinos de la calle Río Pusa (Toledo) recuperan el agua, y el Ayuntamiento responde a las acusaciones: "Si es zona privada no podemos intervenir"

El incendio provocado por un fallo eléctrico en un hotel de Toledo obliga a desalojar a más 600 personas

El incendio provocado por un fallo eléctrico en un hotel de Toledo obliga a desalojar a más 600 personas

¿Qué deporte eligen más los niños de Toledo? Estas son las actividades extraescolares que arrasan este año

¿Qué deporte eligen más los niños de Toledo? Estas son las actividades extraescolares que arrasan este año

El paro vuelve a crecer en Toledo: suma 533 desempleados en agosto

El paro vuelve a crecer en Toledo: suma 533 desempleados en agosto

¿Qué es un domo de calor y cómo afectará a Castilla-La Mancha con temperaturas de casi 40 ºC?

¿Qué es un domo de calor y cómo afectará a Castilla-La Mancha con temperaturas de casi 40 ºC?

Toledo lidera las muertes por calor en Castilla-La Mancha: 75 fallecimientos durante un verano de temperaturas récord

Toledo lidera las muertes por calor en Castilla-La Mancha: 75 fallecimientos durante un verano de temperaturas récord

Propuesta para unir Albacete con Toledo y Ciudad Real en solo hora y media: así se reducirían los tiempos

Propuesta para unir Albacete con Toledo y Ciudad Real en solo hora y media: así se reducirían los tiempos

¿Volverá el calor en Toledo a finales de septiembre? La respuesta de los meteorólogos al veranillo de San Miguel

¿Volverá el calor en Toledo a finales de septiembre? La respuesta de los meteorólogos al veranillo de San Miguel