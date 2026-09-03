SIN AGUA 72 HORAS
Los vecinos de la calle Río Pusa (Toledo) recuperan el agua, y el Ayuntamiento responde a las acusaciones: "Si es zona privada no podemos intervenir"
Hasta 16 vecinos de dos portales estuvieron desde el sábado hasta el pasado martes sin acceso a agua
Vecinos de la calle Río Pusa, ubicada en el Polígono de Toledo, han sufrido en las últimos días más de 72 horas sin agua (desde el sábado hasta el martes). Una situación complicada e insostenible teniendo en cuenta las altas temperaturas que sufren en la capital de la región de Castilla-La Mancha.
El Ayuntamiento es claro: "Si es zona privada no podemos entrar"
Como ha podido conocer este periódico, recuperaron el agua "desde el pasado martes", y el problema ahora radica en quién debe poner solución a este problema cuando vuelva a suceder. Por un lado, los vecinos piden explicaciones y responsabilidades al Ayuntamiento y, por otro, desde el consistorio toledano declaran a La Crónica de Toledo que "la avería se ha dado en una zona privada y el Ayuntamiento no puede intervenir ahí, y no nos llega el aviso que nos llega normalmente si es en una zona que nosotros sí controlamos".
Esta incidencia afectó a, por lo menos, 16 vecinos de dos portales adyacentes. En la vía Río Alberche, muy cercana a c/ Río Pusa, no sufrieron la falta de agua en ningún momento.
Los vecinos esperan que este problema "no vuelva a suceder", sobre todo pensando en "los mayores y niños pequeños, ya que ellos no pueden subir las escaleras con botellas de agua o garrafas", afirman.
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