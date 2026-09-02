Toledo lidera las muertes por calor en Castilla-La Mancha: 75 fallecimientos durante un verano de temperaturas récord

La provincia de Toledo se posiciona a la cabeza de esta lista negra de fallecimientos a causa del calor en Castilla-La Mancha. En total, han sido 75 decesos atribuibles a las altas temperaturas entre los meses de junio, julio y agosto, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) implementado en el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Instituto de Salud Carlos III.

A la provincia de Toledo, le sigue Cuenca, con 33 fallecimientos a causa del calor; Albacete, con 31; Ciudad Real, con 26; y Guadalajara, con solo 4 decesos. Sumados estos a los registros producidos en la provincia toledana, el total de fallecimientos en Castilla-La Mancha durante junio, julio y agosto por altas temperaturas asciende a 169 en 2026.

Un año de cifras récord desde 2015, cuando se comenzaron a contabilizar las muertes asociadas a las temperaturas

En cuanto a los datos nacionales, España acumula un total de 5.114 decesos relacionados a estas causas, siendo agosto el mes más mortífero con 2.150 fallecimientos. Las Comunidades Autónomas que se encuentran a la cabeza con mayor número de decesos atribuibles a las altas temperaturas, están Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, con 1.835, 525 y 473 fallecimientos, respectivamente.

La inmensa mayoría de las defunciones de este verano -como en anteriores-, se producen en las personas mayores de 65 años, representando más del 95% de los registros, de los cuales el 61% eran mujeres y el 39% restante hombres.

Este año, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria ha contabilizado 9 muertes a causa del calor en niños menores de 14 años en toda España. En las edades comprendidas entre 15 y 44 años, se han registrado 95 fallecimientos; y en el grupo de 45 a 64 años se han producido 309. Un indicador que evidencia los graves riesgos para la salud que pueden significar las altas temperaturas durante el verano, un peligro afecta tanto a personas mayores como a los más jóvenes.

Las cifras han vuelto a superar los registros realizados en los dos veranos más letales desde 2015, cuando arranca la serie histórica de MoMo. En 2022, las estadísticas dejaban un total de 4.784 muertes, el segundo año con más decesos contabilizados fue el 2023, con 3.007. En 2026, las defunciones han superado las 5.000. Una tendencia claramente al alza.