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Propuesta para unir Albacete con Toledo y Ciudad Real en solo hora y media: así se reducirían los tiempos

El proyecto está siendo promovido por la Plataforma en Defensa del Ferrocarril en Castilla-La Mancha (PFCM)

Concentración frente a la estación de Albacete

Concentración frente a la estación de Albacete / PFCM

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Juan Luis Martín

Quizás, en un futuro cercano, las provincias de Albacete y Toledo estén conectadas en tren y en tan solo una hora y media. Así lo ha solicitado recientemente la Plataforma en Defensa del Ferrocarril en Castilla-La Mancha (PFCM), que quieren unir Albacete con Toledo y Ciudad Real, a través de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), logrando unir la región.

Desde la plataforma explican que, de hacerse, "se reducirían los tiempos desde a Albacete de 1 hora y 17 minutos a Toledo y una hora menos a Ciudad Real". Además, como también se rebajarían considerablemente los kilómetros, el coste del billete se presupone que sería bastante inferior.

Este proyecto se podría plantear en el futuro gracias al tramo ferroviario Mora-Alcázar, de 67 kilómetros, y un acceso de este hacia el sur y la construcción de un nuevo acceso ferroviario por el sur a Toledo, desde la línea Madrid-Sevilla.

También reduciría los tiempos en tren a Madrid

En caso de salir adelante el proyecto, se lograría reducir unos cuarenta y cinco minutos los tiempos de viaje en tren a Madrid en el corredor Alcázar de San Juan-Albacete, al igual que en el Alcázar de San Juan-Jaén. Así, desde Villarrobledo a Madrid se reducirían de las 2:10 horas a 1:18 o desde La Roda de 2 horas y 28 minutos a 1 hora y 35 minutos. Sería una considerable rebaja. En las localidades ciudadrealeñas de Socuéllamos y Campo de Criptana la reducción sería de las 2 horas a una hora y diez minutos y de 1 hora 45 minutos a 56 minutos, respectivamente.

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Manifestación este miércoles

El asunto no acaba aquí. También anunciaron que durante este miércoles, miembros de la PFCM comparecerán en Alcázar de San Juan para convocar una "gran movilización" que tendrá lugar este sábado en la estación Linares-Baeza.

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