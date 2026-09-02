El paro vuelve a crecer en Toledo: suma 533 desempleados en agosto

La provincia de Toledo cerró el mes de agosto con 533 personas más en la lista del paro, lo que supone un incremento del 1,24 % respecto al mes anterior. Con esta subida, el número total de desempleados se sitúa en 43.523 personas, siendo la provincia que más desempleados ha registrado en el último mes y que cuenta con el mayor número de parados de Castilla - La Mancha, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo.

Pese al aumento registrado durante agosto, la evolución del desempleo es más positiva si se compara con la situación de hace un año. En términos interanuales, la provincia cuenta actualmente con 401 parados menos.

El colectivo de personas sin empleo anterior registra la mayor subida de agosto

Por sectores, el mayor incremento vuelve a concentrarse, al igual que en julio, entre las personas sin empleo anterior. Este colectivo suma 233 desempleados más y alcanza ya las 4.479 personas. También aumenta el paro en el sector Servicios, que incorpora 172 personas a las listas del desempleo y alcanza los 30.829 parados. Servicios continúa siendo, con amplia diferencia, el sector que concentra el mayor volumen de desempleo en la provincia de Toledo.

La subida también se extiende a Industria y Construcción. En el lado contrario se encuentra Agricultura, que vuelve a ser el único sector que reduce sus registros durante el mes. En concreto, resta 22 desempleados y sitúa su cifra total en 1.299 personas.

Por sexos, los datos vuelven a mostrar una diferencia significativa. Las mujeres representan la mayor parte del desempleo registrado en la provincia, con 28.253 paradas, frente a los 15.270 hombres.

En Castilla - La Mancha el número de parados asciende a los 116.120

Una tendencia general que también ha seguido Castilla-La Mancha, donde el paro ha subido en el mes de agosto en 1.424 personas, un 1,24 % con respecto a julio. Así, el número de desempleados ha alcanzado las 116.120 personas, mientras que los afiliados a la Seguridad Social ha bajado a 3.961 cotizantes, hasta los 828.637 afiliados.

En términos interanuales, el desempleo apenas ha registrado variación en la comunidad autónoma: 21 parados más que hace justo un año, lo que supone un incremento del 0,02 %.

A nivel nacional, el paro registrado subió en 44.419 personas en el mes de agosto en relación con julio (1,92 %) debido, sobre todo, al sector servicios, el cual ha sumado cerca de 29.000 desempleados en los últimos 31 días. Tras el ascenso de agosto, el número total de desempleados en España se sitúa en 2.3555.918 personas, firmando así su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2007, periodo previo a la crisis financiera, ha subrayado el Ministerio.