¿Qué es un domo de calor y cómo afectará a Castilla - La Mancha con temperaturas de casi 40 ºC?

Septiembre apenas ha comenzado y el verano sigue haciéndose notar con fuerza en Castilla - La Mancha. Después de unos días de descenso térmico, las temperaturas vuelven a dispararse y dejarán valores elevados para estas fechas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un episodio de temperaturas altas y persistentes que afectará especialmente al interior y mitad sur peninsular y que, en el caso de Toledo, llevará los termómetros hasta los 40 °C el viernes 4 de septiembre y el sábado 5.

El responsable de este nuevo repunte es lo que se conoce como domo o cúpula de calor, un patrón atmosférico asociado a las altas presiones que favorece que el aire cálido quede acumulado cerca de la superficie. El episodio alcanzará sus momentos de mayor intensidad entre el jueves y el viernes, aunque las previsiones apuntan a que las temperaturas seguirán siendo elevadas a lo largo del fin de semana.

En Castilla-La Mancha, el calor será especialmente acusado. Toledo se encuentra entre las capitales del interior que podrían alcanzar o rondar los 40 °C durante el episodio, mientras que en otros puntos de la región también se esperan valores muy elevados. Protección Civil, siguiendo las previsiones de AEMET, señala que en los valles de la mitad sur se alcanzarán entre 40 y 42 °C y advierte además de un aumento del peligro de incendios, que volverá a situarse en niveles extremos.

Mientras que según Meteored, "el domo de calor dejará temperaturas de 40-43 °C en capitales como Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Jaén, Lleida, Sevilla, Toledo y Zaragoza, mientras que otras del interior peninsular se quedarán cerca de esta cifra".

¿En qué consiste un domo de calor?

Aunque la expresión "domo de calor" se ha popularizado en los últimos años, lo importante es entender el mecanismo atmosférico que hay detrás. AEMET describe en las situaciones de calor intenso el papel fundamental de las dorsales anticiclónicas cálidas: grandes áreas de altas presiones que generan una estructura de aire muy estable, limitan los movimientos verticales y dificultan la ventilación de las capas próximas al suelo.

En la situación que se espera esta semana, ese escenario se traduce en una especie de "tapa" sobre la superficie. El aire desciende dentro del sistema de altas presiones y, al comprimirse, aumenta todavía más la temperatura. Al mismo tiempo, la estabilidad atmosférica dificulta que ese aire caliente se renueve, mientras que la radiación solar contribuye a recalentar la superficie. El resultado es una acumulación progresiva del calor.

Por ello, un domo de calor no se trata simplemente de una llega de masa de aire caliente durante unas horas, sino que esta puede mantenerse durante varios días. Precisamente esta persistencia es uno de los elementos que explican el episodio que se prepara para el centro y sur de la Península.

Las temperaturas mínimas no bajarán de los 22 °C en Toledo

La evolución será progresiva. Y la situación afectará a buena parte de Castilla - La Mancha, dentro de un contexto en el que las temperaturas estarán varios grados por encima de los valores habituales para comienzos de septiembre en diferentes zonas del centro peninsular. Afectará en gran medida a zonas de Toledo como la capital o Talavera de la Reina y otros puntos de la comunidad autonómica en Ciudad Real.

Sin embargo, este no solo afectará a las temperaturas máximas. El calor también tendrá consecuencias durante la noche en algunas zonas. Las noches tropicales -cuando la temperatura mínima no baja de los 20 °C- serán especialmente destacadas en diferentes áreas del país, aunque las previsiones más extremas, con mínimas de 25 °C o superiores, se concentran sobre todo en Andalucía, el litoral mediterráneo, Baleares y Canarias. En el caso de Toledo, estas rondarán durante los próximos días los 22 °C según la AEMET.

La AEMET prevé que el episodio se prolongue, al menos hasta el viernes, y que a partir de entonces estas se moderen pese a seguir siendo elevadas. El final de semana estará además marcado por un cambio en la situación atmosférica. Las previsiones apuntan a una mayor presencia de inestabilidad, con posibilidad de chubascos y tormentas en distintas zonas de Castilla-La Mancha, especialmente durante el sábado y posteriormente el domingo.