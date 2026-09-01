¿Volverá el calor en Toledo a finales de septiembre? La respuesta de los meteorólogos al veranillo de San Miguel

El “veranillo de San Miguel”, llamado así porque suele ocurrir en torno al 29 de septiembre, festividad de San Miguel, es también conocido como el “veranillo del membrillo”, porque es en estas fechas cuando tiene lugar la maduración del mencionado fruto. Un corto periodo climático que se caracteriza por días soleados y de buen tiempo, una última oportunidad de disfrutar al aire libre antes de afrontar el duro invierno.

Lo cierto es que, el “veranillo de San Miguel” no es una constante climática, no significa que todos los años haga buen tiempo y calor en estas fechas, aunque tradicionalmente se cumpla. Los que ocurre es que el otoño astronómico está recién estrenado y todavía los días son largos y, por esta razón, el clima aun se mantiene seco y cálido. Sin embargo, el tiempo está experimentando cambios, una realidad que afecta la existencia de este veranillo tan simpático y oportuno.

¿Qué opinan los expertos sobre este fenómeno?

El "veranillo de San Miguel" es un episodio meteorológico del hemisferio norte, que suele producir una subida de las temperaturas y un periodo de estabilidad anticiclónica. Este fenómeno puede ocurrir a finales de septiembre y principios de octubre. Pero el aumento de las temperaturas hace que el paradigma meteorológico cambie por completo.

Después de varios veranos de temperaturas de récord, y que se ha convertido, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en los más calurosos desde que se tienen registros, la época estival se ha vuelto no solo más calurosa, sino también más extensa.

El calor extremo no nos abandona, tampoco al empezar septiembre / iStock

En España ahora hay 18 días más de verano que hace 25 años

Un estudio llevado cabo por expertos de la AEMET confirma una mayor concentración de días de verano en los últimos años. En 2025, se registraron más días con temperaturas estivales, con 83; le sigue 2022, con 79 y 2023, con 78. De igual forma, la primera temperatura típicamente veraniega para los tres años se dio antes de lo que debería acontecer: el 29 de mayo en 2025, el 16 de junio en 2023 y el 20 de junio en 2022.

Esto indica que en España ahora hay 18 días más de verano que hace 25 años, y estos comienzan antes. Si hace 45 años la temporada veraniega empezaba, de media, el 13 de julio, ahora lo hace el 23 de junio. La temperatura media también ha aumentado en esta época: para el periodo 1979-2000 era de 19,7 °C, mientras que desde el año 2001 esta se ha incrementado en un grado.

Ahora los estudios prestan atención al periodo del cierre del verano durante el mes de septiembre. Si esta tendencia es constante, puede que el “veranillo de San Miguel” corra el riesgo de desaparecer, porque una de sus principales características, es el clima moderado y fresco que le precede. Algo cada vez menos frecuente.