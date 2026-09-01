Detenido en Toledo por quemar la casa de los ladrones que habían robado en su domicilio

Según informa la Compañía de Toledo de la Guardia Civil, al hombre que se le acusa de presuntamente provocar el incendio a dos viviendas, cuyos propietarios fueron los autores del robo que este sufrió previamente, le robaron a punta de pistola en su propio domicilio, sustrayéndole 15.000 euros en efectivo y diversas posesiones valoradas en más de 20.000 euros.

Durante el incendio, los supuestos ladrones fueron tras el presunto autor de las llamas. Fue entonces cuando se produjo un enfrentamiento en el que incluso se llevó a cabo un tiroteo. Estos sucesos activaron todas las alarmas y los agentes iniciaron una investigación para esclarecer los hechos, logrando identificar a tres varones como presuntos responsables de los delitos de robo con violencia e intimidación con arma de fuego, incendio provocado, amenazas y daños.

El fuego provocado en las viviendas de los supuestos ladrones, acabó propagándose por los inmuebles colindantes de tal forma que al final resultaron afectadas cinco viviendas.

Tres personas detenidas y diversas armas incautadas

La Guardia Civil ha detenido a tres personas con edades comprendidas entre 35 y 43 años como presuntas responsables de un total de 11 hechos delictivos cometidos en Calarberche, en la provincia de Toledo, dentro del marco de la operación ‘Calfire 26’.

Los agentes realizaron varias entradas y registros domiciliarios, contando para ello con el apoyo de GRS-1 de Valdemoro. Durante la intervención se procedió a la detención de uno de los presuntos autores, quien se encontraba junto con otra persona a la que le constaba una requisitoria judicial de búsqueda y detención.

En el interior del inmueble registrado, se encontró abundante cantidad de cartuchería metálica de los calibres 45, 5.56 mm y 9 mm parabellum, compatibles con armas de fuego reales, así como munición del calibre 38.

De manera simultánea, se procedió a la detención del resto de presuntos autores, quienes carecían de domicilio fijo y utilizaban distintos inmuebles ocupados. La causa ha sido instruida por el Juzgado de Primera e Instrucción de Torrijos, en Toledo, quien ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para uno de los detenidos.