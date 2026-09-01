Estas son las actividades gratuitas durante el mes de septiembre en Toledo: fechas y horarios

Toledo es una de las ciudades españolas con mayor patrimonio histórico de España. Entre sus propuestas turísticas y culturales, se encuentran gran cantidad opciones con las que poder conocer los tesoros que esta ciudad alberga. Sin embargo, la mayoría de estos planes conllevan tarifas y precios de entrada que asumir para poder disfrutar de ellos, un coste que podrás evitar durante el mes de septiembre.

Si tienes pensado visitar Toledo durante este mes, debes saber que la Fundación de Cultura Islámica (FUNCI) presenta dos actividades gratuitas para estas fechas: una visita guiada a la Casa Temple y la conferencia 'La memoria agrícola de al-Ándalus: fuentes escritas y evidencias de la arqueobiología', dos buenas oportunidades para acercarse a la cultura árabe que caracteriza la idiosincrasia toledana.

Acercarse a la cultura islámica de la mano de importantes entidades

La visita guiada se realizará en la casa palacio andalusí, más conocida popularmente como la Casa Temple, con motivo de la Noche del Patrimonio, que se celebrará el viernes 11 de septiembre. Las visitas se producirán cada 30 minutos entre las 21:00 y las 23:30 horas para conocer este inmueble histórico que actualmente acoge la sede de la Fundación de Cultura Islámica, así como el Centro de Estudios sobre Toledo Islámico (CETI).

En cuanto a la conferencia 'La memoria agrícola de al-Ándalus: fuentes escritas y evidencias de la arqueobiología', se prevé que de comienzo a las 19:00 horas del miércoles 2 de septiembre en el Patio Noble del Museo de Santa Cruz. Esta mesa redonda versará acerca de la agricultura andalusí como patrimonio cultural.

En ese sentido, se abordarán las fuentes escritas que evidencian la conformación de una escuela agronómica de al-Ándalus. Del mismo modo, se atenderá a la información que aportan los micro y macrorrestos vegetales y animales en contextos arqueológicos, fundamental para conocer la gestión del territorio, así como las tendencias de alimentación de las comunidades. Una actividad enmarcada dentro del Día Internacional de la Arqueología, celebrado el pasado 28 de julio.

La entrada en ambas actividades será libre hasta completar aforo. Las visitas están dirigidas a todo tipo de público y las plazas son limitadas. Es imprescindible inscribirse previamente en el mail: toledoislamico@funci.org, indicando en el correo nombres y apellidos de todas las personas asistentes, un teléfono de contacto y el horario del pase seleccionado.