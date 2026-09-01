VIVIENDA
¿Cuánto cuesta alquilar un piso en Toledo? El precio se dispara un 11,8 % en un año
El pasado mes de agosto, en comparación con el de 2025, sufrió importantes incrementos, aunque la región de Castilla-La Mancha sigue siendo de las más económicas
Juan Luis Martín
El aumento del alquiler no cesa en España. Según el portal Idealista subió un 5,8 % interanual en el ya pasado mes de agosto. Esto le hace situarse en 15,1 euros por metro cuadrado, aunque bajó un 0,9% respecto a julio.
Las regiones con el precio más elevado para alquilar una vivienda en España actualmente son:
- Madrid (21,5 euros por metro cuadrado)
- Baleares (20 euros)
- Cataluña (15,9 euros)
- Canarias (15,4 euros por metro cuadrado)
- País Vasco (14,9 euros)
En el lado opuesto, con los precios más económicos, se sitúan Extremadura (7,8 euros por metro cuadrado) y Castilla-La Mancha (8,8 euros). El informe refleja que hasta 47 capitales españolas analizadas por Idealista registraron subidas interanuales en el precio del alquiler durante el mes de agosto, con solo cuatro excepciones: San Sebastián (-4,8%), Vitoria-Gasteiz (-2,6%), Girona (-1,6%) y Bilbao (-0,1%).
En Toledo subió el alquiler un 11,8 % en un año
El mayor incremento desde el agosto de 2025 hasta el reciente, por el contrario, lo han sufrido:
- Huesca (+15%)
- Huelva (+14,6%)
- Soria (+12,4%)
- Toledo (+11,8%)
- Zaragoza (+11,1%)
- Oviedo (+11%)
- Castellón de la Plana (+10,9%)
Hace diez años costaba menos de la mitad
En 2016, hace 10 años, el precio del alquiler en la provincia de Toledo era de 4,5 euros por metro cuadrado. Ahora de 9,5, más del doble. Y el municipio más costoso actualmente quitando la ciudad de Toledo, que tiene un precio de 11,2 por metro cuadrado, es Illescas (10,7 euros por metro cuadrado). En cuanto al precio de venta, en Toledo es de 2.094 euros por metro cuadrado, un 10,1 % más que el año pasado. Hace diez años, en 2016, el precio era de 1.328.
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