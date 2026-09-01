¿Cuánto ahorrarás al repostar? El diésel tiene desde hoy una rebaja fiscal de 20 céntimos en Toledo

Con la vuelta de septiembre, miles de toledanos regresan a la oficina y con ello, el volumen de conductores por las carreteras de Toledo. Buena parte de estos vecinos vuelven a utilizar el coche a diario para acudir al trabajo o llevar los niños al colegio. Para quienes utilizan un vehículo diésel, este martes 1 de septiembre llega además un cambio en la fiscalidad de los carburantes: la rebaja aplicada al gasóleo se eleva hasta los 20 céntimos por litro.

La cantidad duplica la bonificación que se aplicaba durante agosto, y supone además una modificación respecto al calendario previsto inicialmente. Ya que el Gobierno había establecido una reducción progresiva de estas ayudas, pero la evolución del precio del diésel durante los últimos meses ha provocado que se active la denominada cláusula de salvaguarda, que permite incrementar la rebaja cuando se supera un determinado nivel de encarecimiento.

De esta manera, desde hoy el descuento fiscal para el gasóleo pasa de los 10 céntimos por litro de agosto a 20 céntimos en septiembre. Para la gasolina, en cambio, ocurre justo lo contrario: la bonificación se reduce de los 10 céntimos aplicados en agosto a 5 céntimos por litro durante este mes.

¿Cuánto supone en el bolsillo?

La cuenta resulta sencilla si se toma como referencia únicamente la cuantía de la rebaja fiscal. Por cada 50 litros de diésel repostados, la bonificación equivale a 10 euros. Si el depósito admite 40 litros, serían 8 euros, mientras que para un repostaje de 60 litros, la cantidad ascendería a 12 euros.

Pero hay que tener en cuenta una cuestión importante: la rebaja fiscal de 20 céntimos no significa necesariamente que el precio final del surtidor vaya a bajar exactamente 20 céntimos por litro. El coste que paga el conductor depende también de la cotización de los carburantes y de otros factores que intervienen en el precio final. Por tanto, los conductores de Toledo que acudan a repostar desde este martes sí cuentan con una mayor bonificación fiscal, pero el ahorro final respecto al precio que hubieran pagado sin la medida dependerá de cómo se traslade esta rebaja al surtidor.

¿Por qué aumenta ahora el descuento del diésel?

La explicación está directamente relacionada con la evolución que ha seguido el precio del gasóleo. Durante el pasado mes de julio, el diésel registró un incremento interanual del 15,7%, superando el umbral establecido (15%) por el Gobierno para activar la cláusula de salvaguarda. Al rebasarse ese límite, la rebaja fiscal prevista para septiembre se eleva automáticamente.

Mientras, la gasolina no ha seguido el mismo camino. Su precio aumentó un 7,3% en julio, por debajo del umbral necesario para activar la cláusula, por lo que se mantiene la reducción progresiva prevista, y se queda en cinco céntimos por litro durante este mes.

La medida se mantendrá durante septiembre, dentro del paquete de ayudas aprobado por el Gobierno para hacer frente al incremento del coste de los carburantes. A partir de octubre, el escenario dependerá de las decisiones que se adopten entonces, ya que el calendario actualmente previsto contempla estas bonificaciones hasta finales de septiembre.