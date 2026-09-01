Cuánto cuesta tener a un hijo ocupado por las tardes: el precio de las extraescolares en colegios públicos y privados de Toledo

La vuelta al cole ya está aquí. Tras un largo verano, los toledanos —y toda la región de Castilla-La Mancha— volverán a las aulas el próximo 8 de septiembre. Con ello, llega de nuevo la rutina, comprar el material escolar, forrar los libros... Una clásica imagen que vemos cada año a principios de septiembre y que cuesta un buen dinero a los padres.

Según han calculado desde la Asociación Española de Consumidores (Asescon), en la región el coste será de 605 euros en un colegio público, 690 en uno concertado y 1.635 en colegios privados. Y esta cifra varía según la comunidad autónoma: Madrid lidera el ranking con 1.923 euros, Cantabria 1.915 y Cataluña completa el top 3 con 1.882.

Pero se han llegado a estos números teniendo en cuenta únicamente los costes mínimos que una familia ha de gastar. Por ejemplo, en los colegios públicos, el gasto estimado por Asescon alcanza los 210 euros en concepto de uniforme, 130 euros destinados al material escolar, 100 euros para el transporte, 95 euros para el comedor y otros 100 euros correspondientes a diferentes necesidades.

Ahora bien, ¿y si los padres quieren apuntar al hijo extraescolares? Situación más que habitual es que tengan que hacerlo más por necesidad que por propia voluntad, ya que en frecuentes casos tanto el padre como la madre trabajan, por lo que alguien se tiene que hacer cargo durante la tarde del escolar. O, simplemente, por deseo del niño o aprendizaje, por ejemplo, de algún instrumento.

Precio de las extraescolares en un colegio público de Toledo

El CEIP Valparaíso, de Toledo, tiene publicados los precios de sus extraescolares (del curso 25/26), que son: las actividades incluyen Pequedeporte, Manualidades en inglés, Inglés, Animación a la lectura y Ajedrez, con precios desde 18 hasta 32 €/mes según la actividad, las horas semanales y si se es socio del AMPA. Kárate cuesta 25 €/mes para socios y 28 €/mes para no socios; Aloha, 43 €/mes para socios y 46 €/mes para no socios, más matrícula; y las actividades de Programación y Robótica cuestan entre 42 y 51 €/mes, más matrícula. Por su parte, Patinaje, Fútbol y Gimnasia rítmica tienen un precio de 25 €/mes para socios y 30 €/mes para no socios, con descuentos para familias que realicen varias actividades, y Voleibol cuesta 25 €/mes para socios y 30 €/mes para no socios. Los horarios son principalmente de 16:00 a 17:00, en diferentes días de la semana según la actividad.

¿Y cuánto valen en uno privado?

El colegio San Patricio (Toledo), privado, también tiene en su web los precios de sus extraescolares, y son: ofrece una amplia variedad de extraescolares deportivas, como ajedrez, atletismo, fútbol, gimnasia, natación, tenis, voleibol, fútbol sala, patinaje, deportes de combate y triatlón, con un precio de 23,50 €/mes por una sesión semanal o 47 €/mes por dos sesiones. También hay actividades de artes plásticas y digitales, como dibujo, pintura, escultura, grabado y creación de videojuegos, desde 60 €/mes; y actividades de artes escénicas, como música, instrumentos, canto, dance y teatro, con precios que van desde 15 €/mes (coro) hasta 126,50 €/mes (clases de instrumento o canto).

Ambos colegios y los precios de las extraescolares sirven únicamente como orientación para conocer los precios que oscilan en los diferentes colegios de Toledo, que ya cuentan los días para dar comienzo al curso 26/27.