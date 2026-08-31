Toledo llegará a los 43 grados a causa de un domo de calor que disparará las temperaturas

Después de varios días con temperaturas moderadas donde el termómetro apenas a superado los 36 grados centígrados, la entrada en el nuevo mes de septiembre se caracterizará por la llegada de una ola de calor intenso que, según indican las autoridades climatológicas, el mercurio podría llegar a alcanzar los 43 grados.

Este episodio se producirá a causa de un fenómeno climático denominado Domo de Calor, también conocido como el “efecto olla”. La ausencia de nubosidad, junto a una masa de alta presión en las capas altas de la atmósfera, hace que el aire caliente descienda hasta el suelo y se experimenten temperaturas muy por encima a las habituales.

Una masa de aire cálido procedente del norte de África

Esto sucederá a partir del miércoles, desarrollándose a lo largo de las dos jornadas siguientes hasta el viernes, días en los que se prevén anomalías térmicas superiores a los cuatro grados respecto a los valores medios. Además, el episodio de calor llegará acompañado de polvo sahariano, por lo que las calimas también formarán parte del paisaje durante estos días.

La situación estará marcada por una potente dorsal que favorecerá el calentamiento del aire y por una bolsa de aire frío situada al oeste de la Península, que impulsará la entrada de una masa de aire cálido procedente del norte de África. Hasta el momento, todavía no se han emitido los avisos meteorológicos pertinentes con respecto a este tipo de situaciones climáticas, pero se espera que las alertas se activen en los próximos días.

Las noches también serán especialmente cálidas. Se esperan noches tropicales con temperaturas mínimas de 25 grados. La previsión de lluvias y nubosidades será nula, así como tampoco se espera ninguna posibilidad de tormenta.

Las temperaturas descenderán durante el fin de semana

El descenso de las temperaturas comenzará a notarse durante la jornada de sábado, aunque no de forma muy acusada, ya que se esperan máximas de 38 grados para este día. De igual forma, las mínimas experimentarán un ligero descenso hasta los 22 grados.

Sin embargo, se prevé la entrada de nubosidades sobre los cielos toledanos para el sábado, hasta un 69% de cielos cubiertos, por lo que no se descarta la posibilidad de algún chubasco o tormenta leve, aunque las probabilidades son aún muy escasas.