El Teatro de Rojas presenta su temporada de otoño con más de 40 propuestas y una programación para todos los púbicos

El Teatro Rojas ya tiene preparada su programación para los próximos meses. La nueva temporada de otoño llega a Toledo con más de 40 propuestas y una programación que busca combinar la variedad de géneros con la calidad de los espectáculos. Teatro, danza, música, circo y propuestas dirigidas al público familiar formarán parte de una cartelera que se distribuirá en diferentes ciclos.

La programación se articula en cinco grandes bloques, entre los que se encuentran la 34ª Muestra de Teatro Clásico 'Toledo Siglo de Oro' y el 20º Ciclo Internacional de Danza. A ellos se suman otras propuestas se suman otras propuestas que completan una temporada pensada para ofrecer diferentes alternativas al público toledano.

La presentación, celebrada esta mañana, contó con la presencia de la concejal de Cultura y Patrimonio Ana Pérez, quien ha asegurado que la programación "apuesta por la calidad, la diversidad y la variedad de géneros y públicos".

Los abonos saldrán a la venta el 10 de septiembre

Por su parte, el director del Teatro de Rojas, Paco Plaza, ha mencionado la necesidad de poner el acento en los abonos por las ventajas que presentan, "ya que tienes garantizada tu plaza en los espectáculos y los precios son muy asequibles". En esta línea, ha afirmado, "es muy difícil ver un espectáculo lírico por 20 o 22 euros, una gran ópera o una zarzuela".

La concejal de Cultura y Patrimonio, Ana Pérez, ha presentado junto al director del Teatro de Rojas, Paco Plaza, la nueva temporada de otoño del Teatro Rojas / Ayuntamiento de Toledo

El Abono A de la Muestra, que incluye los abonos B y C, tendrá un precio de 144 euros para 12 espectáculos, mientras que los abonos B y C, de seis espectáculos cada uno, tendrán un precio de 90 euros. La venta de abonos será del 10 al 16 de septiembre y las localidades individuales estarán disponibles a partir del 17 de septiembre.

Uno de los grandes protagonistas será precisamente el teatro clásico. La nueva edición de la Muestra 'Toledo Siglo de Oro', que comenzará el 3 de octubre con 'La libertad pretendo', permitirá acercar al escenario del Rojas diferentes propuestas vinculadas a este género, uno de los ejes habituales de la programación del teatro municipal. En total, reunirá 15 títulos con algunas de las propuestas más destacadas del panorama teatral español y combinará espectáculos de sala, propuestas itinerantes y programación dirigida al público escolar.

La danza tendrá también un peso destacado con la celebración de la 20ª edición del Ciclo Internacional de Danza, que reunirá ocho grandes espectáculos dentro de la programación de otoño. El ciclo incluye “Carmen”, del Ballet de Antonio Gades; “Creaviva”, de la compañía de Rafaela Carrasco, Premio Nacional de Danza 2023; “El Cascanueces” y “El Lago de los Cisnes”, del Ballet Clásico Internacional y “Romeo y Julieta”, de Worldwide Ballet Theatre, entre otros.

A estos dos bloques se incorporan otras propuestas escénicas y cultural que amplían la oferta del Teatro de Rojas y permiten que la temporada no se limite a un único género. El Ciclo Lírico estará compuesto por cuatro espectáculos que acercarán al escenario del Rojas algunas de las grandes obras de la ópera y la zarzuela.

También habrá programación para toda la familia

Los más pequeños tendrán también un espacio destacado en la programación con el Ciclo de Teatro y Danza en Familia, compuesto por siete propuestas, cinco de ellas incluidas en el abono. Entre los títulos se encuentran el musical inclusivo “La Bella Durmiente”, “La casita de chocolate”o “La reina pirata”, entre otros. El abono para los cinco espectáculos incluidos tendrá un precio de 30 euros y podrá adquirirse del 10 al 23 de septiembre. La venta individual comenzará el 24 de septiembre.

La programación fuera de ciclos incorpora también una amplia representación de teatro, con títulos como “Trash!”, de Yllana Producciones; “Poncia”, con Lolita Flores; o “Esencia’”, dirigida por Eduardo Vasco e interpretada por Juan Echanove y Joaquín Climent, entre otras.

La programación contará con sello toledano. Dentro de la programación, destaca la presencia de músicos toledanos como Ethnos Atramo, que presentará Antología imaginaria en la Sala El Cafetín; Kike Calzada, que llegará al Rojas con su nuevo trabajo discográfico “La pedida”, junto a la Tie Band, y el cantautor Carlos Ávila, que presentará su disco “Quien la probó lo sabe”.