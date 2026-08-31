1 Y 2 DE SEPTIEMBRE
Continúan las obras de asfaltado en el barrio del Polígono, en Toledo: así afectará al tráfico de la calle Río Arlés
El Ayuntamiento de Toledo junto a la Policía Local han establecido un dispositivo especial de tráfico para la calle Río Arlés y alrededores que afectará, sobre todo, a vehículos pesados, camiones y autobuses los días 1 y 2 de septiembre
Las obras de asfaltado continúan en Toledo esta primera semana de septiembre. Tras el arranque el pasado 25 de agosto en el barrio de Santa Bárbara, a partir de mañana 1 de septiembre será el turno de la calle Río Arlés, en el barrio de Santa María de Benquerencia. Con motivo de los trabajos, el Ayuntamiento de Toledo y la Policía Local han establecido un dispositivo especial de tráfico dirigido a determinados vehículos.
Los trabajos están previstos entre las 08:00 y las 18:00 horas y, durante este periodo, se mantendrá la circulación de vehículos ligeros. Sin embargo, el paso estará restringido para los vehículos pesados, camiones y autobuses, que tendrán que utilizar los recorridos alternativos establecidos con motivo de las obras.
Durante la jornada del martes 1 de septiembre, los trabajos en la calle Río Arlés comenzarán en sentido salida hacia la TO-23. En este caso, los vehículos pesados y los autobuses deberán modificar su recorrido y utilizar como alternativa la calle Río Guadiana, en sentido hacia la avenida Río Estenilla.
También habrá cambios en las calles próximas. En Río Guadalmena y Río Cabriel, mientras se desarrollen las obras, únicamente estará permitido el acceso a los vecinos. Estos deberán realizar posteriormente la salida en dirección a la avenida Río Estenilla.
Los trabajos continuarán el miércoles en sentido entrada
De cara al miércoles 2 de septiembre, las actuaciones continuarán en la vía en sentido entrada hacia la avenida Río Guadiana. Entre las 08:00 y las 18:00 horas los vehículos pesados y los autobuses urbanos deberán realizar la entrada por la avenida Río Estenilla en dirección a la avenida Río Guadiana.
Ante estas modificaciones, el Ayuntamiento recomienda a los conductores planificar con antelación sus desplazamientos, respetar la señalización provisional y seguir las indicaciones de los operarios de Policía Local para el correcto desarrollo de los trabajos.
La actuación forma parte del proyecto de obras de reparación de firmes y pavimentos del viario municipal del Polígono residencial que se lleva realizando desde principios de agosto y que, entre otras calles, incluye los trabajos realizados en las calles Río Arlés, Valdemarías y Valdeyernos; en las que se invertirán más de 450.000 euros.
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