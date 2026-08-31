Continúan las obras de asfaltado en el barrio del Polígono, en Toledo: así afectará al tráfico de la calle Río Arlés

Las obras de asfaltado continúan en Toledo esta primera semana de septiembre. Tras el arranque el pasado 25 de agosto en el barrio de Santa Bárbara, a partir de mañana 1 de septiembre será el turno de la calle Río Arlés, en el barrio de Santa María de Benquerencia. Con motivo de los trabajos, el Ayuntamiento de Toledo y la Policía Local han establecido un dispositivo especial de tráfico dirigido a determinados vehículos.

Los trabajos están previstos entre las 08:00 y las 18:00 horas y, durante este periodo, se mantendrá la circulación de vehículos ligeros. Sin embargo, el paso estará restringido para los vehículos pesados, camiones y autobuses, que tendrán que utilizar los recorridos alternativos establecidos con motivo de las obras.

Durante la jornada del martes 1 de septiembre, los trabajos en la calle Río Arlés comenzarán en sentido salida hacia la TO-23. En este caso, los vehículos pesados y los autobuses deberán modificar su recorrido y utilizar como alternativa la calle Río Guadiana, en sentido hacia la avenida Río Estenilla.

También habrá cambios en las calles próximas. En Río Guadalmena y Río Cabriel, mientras se desarrollen las obras, únicamente estará permitido el acceso a los vecinos. Estos deberán realizar posteriormente la salida en dirección a la avenida Río Estenilla.

Los trabajos continuarán el miércoles en sentido entrada

De cara al miércoles 2 de septiembre, las actuaciones continuarán en la vía en sentido entrada hacia la avenida Río Guadiana. Entre las 08:00 y las 18:00 horas los vehículos pesados y los autobuses urbanos deberán realizar la entrada por la avenida Río Estenilla en dirección a la avenida Río Guadiana.

Ante estas modificaciones, el Ayuntamiento recomienda a los conductores planificar con antelación sus desplazamientos, respetar la señalización provisional y seguir las indicaciones de los operarios de Policía Local para el correcto desarrollo de los trabajos.

La actuación forma parte del proyecto de obras de reparación de firmes y pavimentos del viario municipal del Polígono residencial que se lleva realizando desde principios de agosto y que, entre otras calles, incluye los trabajos realizados en las calles Río Arlés, Valdemarías y Valdeyernos; en las que se invertirán más de 450.000 euros.