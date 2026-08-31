Un castillo del siglo XV en la provincia de Toledo abre sus puertas al público por primera vez en su historia

Casarrubios del Monte (Toledo) ya puede presumir de tener un castillo visitable. La fortaleza, construida en el siglo XV y que hasta ahora había permanecido cerrada al público, abrió este domingo sus puertas por primera vez en la historia. Lo hizo tras años de trabajos para recuperar y consolidar un edificio que adquirió en 2007 y en cuya restauración ya se han invertido más de 1,5 millones de euros.

El último paso para hacer posible la apertura ha sido la fase de restauración centrada en el lienzo sur y la torre del homenaje. Estos trabajos han supuesto una inversión de medio millón de euros, de lo que la mitad se han financiado mediante una subvención del Gobierno de España. El alcalde de la localidad, Jesús Mayoral, calificó la jornada de "histórica" y destacó precisamente que el castillo nunca había estado abierto al público al haber sido anteriormente una propiedad privada.

La intervención, además de recuperar el edificio, permite ahora incorporar el castillo a la oferta turística de Casarrubios del Monte. El Ayuntamiento ya trabaja en nuevas iniciativas vinculadas al edificio, entre ellas la creación de una oficina de turismo y la organización de actividades como actuaciones teatrales y mercadillos medievales, con el objetivo de atraer visitantes y contribuir a la economía de la localidad.

Con más de 500 años de historia, el castillo nunca llegó a terminarse

El castillo de Casarrubios está fechado del siglo XV y, según los registros, destaca por una característica única en la provincia de Toledo: está edificada íntegramente en ladrillo y argamasa, como otras fortalezas contemporáneas. Además, su construcción cuenta con otra particularidad: el proyecto nunca llegó a terminarse.

La fortaleza no llegó a terminarse debido a la muerte de su promotor en 1503 / Wikipedia

Según explicó durante la inauguración el cronista local, Fausto Jesús Arroyo, las obras comenzaron en 1496 por iniciativa de Juan Chacón, hijo del señor de Casarrubios. La intención con la que se impulsó la construcción no habría sido únicamente defensiva, sino también la de convertir la fortaleza en un elemento decorativo de la propia villa.

Los trabajos se prolongaron hasta 1503, pero quedaron sin concluirse después de la muerte de su promotor. Esa circunstancia ha marcado la historia posterior de la fortaleza, que durante décadas tuvo usos muy alejados de la función para la que fue concebida.

El castillo llegó a utilizarse como almacén de grano y paja, además de albergar caballos, ovejas y diferentes zonas destinadas al cultivo de cereal. Al tratarse de una propiedad privada, el acceso al interior tampoco estaba disponible para los vecinos ni para los visitantes de Casarrubios del Monte.

Se ha solicitado una nueva subvención para la última fase de los trabajos

El Ayuntamiento adquirió el inmueble en 2007 y, desde entonces, ha impulsado diferentes actuaciones de restauración y consolidación que han permitido recuperar progresivamente el monumento. La inversión acumulada supera ya el millón y medio de euros.

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El Consistorio ha solicitado además una nueva subvención de 700.000 euros al Gobierno de España para acometer una última fase de los trabajos. Esta actuación contemplaría la rehabilitación de los lienzos este y oeste y la mejora de la accesibilidad en la zona exterior del castillo.