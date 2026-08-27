Toledo presenta las actividades deportivas municipales para la temporada 2026-2027: habrá 1.000 plazas más

El Ayuntamiento de Toledo ha presentado las actividades deportivas municipales disponibles para la nueva temporada 2026-2027. Un programa que contará con 1.000 plazas más y 40 nuevos grupos que se sumarán a los 431 de la campaña anterior. Además, la oferta incorpora nuevas prácticas como aikido, piragüismo o motrix, entre otras. También se habilitarán nuevos espacios para el desarrollo de las actividades.

Entre las novedades de esta temporada, se encuentran Fútbol en el Carlos III; aikido en San Lázaro; piragüismo en el nuevo embarcadero; ciclismo o iniciación al triatlón en el velódromo; fitness junior y motrix. Las inscripciones podrán realizarse a partir del miércoles 2 de septiembre y habrá actividades que comiencen el miércoles 16 de este mismo mes.

Nuevas instalaciones y nuevas modalidades

El nuevo campo de Fútbol Carlos III “servirá como un desahogo de toda esa intensidad que tenía el fútbol, sobre todo en el césped de la pista Fernando Fernández Gaitán, así como el Pabellón de San Lázaro que se va a convertir en un espacio de actividad incesante durante muchas horas al día, en el que, como novedad, se impartirá aikido”, ha explicado concejal del Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes, Rubén Lozano.

El nuevo embarcadero también será sede de nuevas actividades deportivas, ya que permitirá acoger el piragüismo, con nueve rutas y nueve citas a lo largo de la temporada entre otoño y primavera. Al mismo tiempo, el recuperado velódromo permitirá la práctica de actividades relacionadas con el patinaje, el ciclismo o la introducción al triatlón.

Así mismo, el concejal ha avanzado que las nuevas instalaciones de la Escuela de Gimnasia acogerán el pádel, otra de las nuevas incorporaciones a la campaña 2026-2027. En cuanto el aumento de número de grupos, estos se distribuirán entre las actividades que experimentan mayor demanda, como es el caso de voleibol, natación o pilates, entre otras disciplinas que también verán aumentadas sus plazas.

Se adelanta el inicio de algunas actividades al 16 de septiembre

Para esta temporada, el Consistorio prevé adelantar el comienzo de algunas de las actividades, como fútbol, fútbol sala y voleibol, atendiendo al inicio de las competiciones y entrenamientos en otros clubes de la ciudad. Además, Lozano ha recordado, que a partir de 2027 está prevista la implantación de un nuevo forfait deportivo en Santa María de Benquerencia, siguiendo el modelo que ya funciona en el pabellón Gonzalo Pérez de Vargas y que cuenta actualmente con más de 1.600 usuarios.

El primer periodo de inscripción comenzará el miércoles 2 de septiembre a las 10:00 horas y permanecerá reservado hasta el martes 8 para las personas empadronadas en Toledo. A partir del miércoles 9 de septiembre, podrán inscribirse también los no empadronados. Las inscripciones podrán realizarse tanto de manera presencial en diferentes instalaciones deportivas municipales como de forma online.