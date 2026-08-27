Detenido por un robo al hombre que presuntamente intentó matar a una vigilante en Señorío Plaza (Illescas)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 49 años como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, con resultado de lesiones y de varios delitos contra el patrimonio, incluido el robo con fuerza cometido en la localidad de Numancia de La Sagra, en la provincia de Toledo, delito por el que las autoridades seguían su rastro.

Todo comenzó con la denuncia del robo de nueve compresores de aire acondicionado en el IES Profesor Emilio Lledó, en Numancia de La Sagra, que se produjo el pasado jueves 16 de julio. Aprovechando la etapa no lectiva, el centro educativo instaló los nuevos compresores valorados en 6.000 euros, pero poco tiempo después fueron sustraídos.

Tras la denuncia, la Policía Local del municipio dio comienzo a las investigaciones. Una de los primeros hallazgos fue la identificación del vehículo utilizado para la ejecución del presunto robo, lo que les condujo hasta tres sospechosos que operaban en la localidad de Yuncler, donde llevaban a cabo el despiece y la posterior venta del material robado.

El intento de homicidio se cometió un día después del robo en el instituto

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes comprobaron además que, a principios del mes de junio, el mismo vehículo había sido utilizado en otro hecho delictivo: un delito de homicidio en grado de tentativa, con resultado de lesiones, contra una vigilante de seguridad del centro comercial Señorío Plaza, en Illescas, cuando esta se encontraba desempeñando sus funciones profesionales. En este caso, la Policía no consiguió averiguar la identidad del autor.

Todo esto ocurrió un día antes del robo en el instituto de Numancia de La Sagra. Además, la persona vinculada al vehículo, se le atribuye la comisión de un hurto en el centro comercial de Illescas; un delito de apropiación indebida del vehículo utilizado para llevar a cabo los hechos delictivos; así como un delito contra la seguridad vial por conducir careciendo de permiso de conducción por pérdida de vigencia.

El presunto autor, que cuenta con numerosos antecedentes por robos con fuerza y violencia, fue detenido a mediados del mes de agosto en la localidad de Yuncos y puesto a disposición judicial. El Tribunal de Instancia en funciones de Guardia de Illescas decretó su ingreso en prisión.