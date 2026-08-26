Obras en el barrio de Santa Bárbara, en Toledo: estas serán las mejoras que se llevarán a cabo con una inversión de 235.000 euros

El Ayuntamiento de la ciudad de Toledo ha proyectado una inversión de más de 235.000 euros para acondicionar y mejorar el viario urbando en el barrio de Santa Bárbara.

El proyecto, que ha iniciado su ejecución el día martes 25 de agosto, contempla obras en la calle Ferrocarril y en las vías aledañas, así como en la rotonda del Paseo de la Rosa junto a la entrada del aparcamiento de Azarquiel, la avenida de la Purísima Concepción, el entorno de la plaza Fuente Nueva y la rotonda de la estación de tren.

Una actuación necesaria

La iniciativa arranca con una evaluación rigurosa y descarnada, que se erige como un testimonio poco complaciente sobre la situación actual de la estructura viaria.

Los técnicos detallan que la zona presenta un conjunto de calles con pavimentos envejecidos tanto en las calzadas como en las aceras.

Un diagnóstico que hace especial enfásis en la degradación del asfalto con hundimientos, en el deterioro de los adoquinados de las glorietas, y en múltiples problemas de drenaje y acumulación de agua.

Estas estructuras, que en su origen constituyeron el aval de la conectividad, hoy son infraestructuras deficientes que no garantizan las condiciones mínimas de transitabilidad peatonal básica.

Las mejoras en el barrio

Debido a esto, la propuesta planea transformar el entorno realizando la efectiva renovación del firme de las calzadas, aceras y espacios peatonales cubriendo alrededor de 9.800 metros cuadrados de pavimento.

Se preve que con el proyecto se recupere el adoquinado de granito natural en glorietas con el fin de mantener la estética del barrio, así como la completa renovación de tramos de aceras, la adaptación de rampas y escaleras, con el objetivo de mejorar los itinerarios peatonales y el acceso a las viviendas para vecinos y viandantes.

Y por último realizar un ajuste de la red drenaje con nuevos sumideros para prevenir futuras inundaciones que puedan generar posibles arrastes, pérdidas de adherencia del firme o socavones en diferentes vías del barrio toledano.