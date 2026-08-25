La Educación Infantil en Toledo será gratuita en 116 escuelas de la provincia

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha concedido ayudas para 305 ayuntamientos con el objetivo de garantizar la gratuidad de la Educación Infantil para menores de 2-3 años. Una medida de la que se beneficiarán alrededor de 6.800 alumnos y alumnas en toda la región.

Una iniciativa anunciada por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, quien ha informado que la resolución se hará publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de este mismo día. Las ayudas llegarán a 341 escuelas infantiles de la Comunidad, de las cuales 116 pertenecen a la provincia de Toledo.

Las ayudas contarán con más de 14,6 millones de euros y se distribuirán por todos los municipios de la región que dispongan de centros de Educación Infantil. “Es una de las grandes apuestas del Gobierno de Castilla-La Mancha para avanzar hacia un sistema educativo más accesible y facilitar la conciliación de las familias, además de favorecer la igualdad de oportunidades desde los primeros años, así como generar empleo joven, femenino y del ámbito rural”, ha subrayado Pastor.

Toledo lidera el paquete de ayudas con más ayuntamientos y escuelas subvencionadas

Las subvenciones se distribuirán por los distintos centros en las diferentes provincias. En el caso de Toledo, serán 109 ayuntamientos los que se beneficien de estos fondos destinados a la formación de los más pequeños.

Por su parte, la provincia de Albacete contará con 55 ayuntamientos y 77 escuelas subvencionadas, mientras que la provincia de Cuenca dispondrá de 51 ayuntamientos y 54 escuelas beneficiarias de esta medida.

En cuanto a la provincia de Ciudad Real, serán 49 los ayuntamientos y 52 las escuelas que reciban fondos de la Junta, al igual que los 41 ayuntamientos de las 46 escuelas infantiles de la provincia de Guadalajara.

Además, Pastor ha señalado que “esta apuesta permitirá consolidar una red de Educación Infantil más cercana, pública y de calidad, con especial atención al medio rural, al tiempo que contribuye al asentamiento de población y al fortalecimiento de los servicios públicos en nuestros municipios”.