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AYUDAS

Los cineastas castellanomanchegos podrán optar a nuevas ayudas destinadas a la producción de largometrajes: requisitos y plazo

El plazo de solicitudes será del 26 de agosto al 8 de septiembre y las ayudas contarán con 200.000 euros de fondos públicos para proyectos en curso o ya realizados

Un equipo de rodaje realizando un producción audiovisual

Un equipo de rodaje realizando un producción audiovisual / LP / DLP

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Joaquín de la Aleja

Los cineastas castellanomanchegos podrán optar a las nuevas ayudas convocadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la producción de largometrajes. Una medida que cuenta con la financiación de 200.000 euros y que podrá solicitarse en un plazo comprendido entre el 26 de agosto y el 8 de septiembre de 2026.

Así lo ha anunciado este martes la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, indicando que esta resolución se hará publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. “La apuesta firme del Gobierno Regional por el sector cinematográfico, entendido no solo como una manifestación cultural, sino también como una herramienta para impulsar la creación, generar actividad económica y proyectar la imagen de nuestra región”, ha señalado la viceconsejera.

Los beneficiarios de estas subvenciones podrán ser las personas físicas o jurídicas privadas, titulares de empresas de producción cinematográfica y/o audiovisual, que tengan la condición de independientes. Una batería de ayudas impulsadas por el Gobierno Regional desde 2021 y que ya ha superado el millón de euros destinados a apoyar este tipo de producciones.  

Requisitos y criterios para la solicitud de ayudas a la producción audiovisual

Para poder optar a las ayudas a la producción de largometrajes, se deben de cumplir una serie de criterios y requisitos, todos ellos publicados en la sede electrónica de la Junta. Entre los principales requerimientos, la convocatoria exige que los proyectos que presenten gastos no subvencionables en más de un 50% del total del presupuesto presentado, se considerarán fuera del objeto de la subvención.

En cuanto a los criterios, el organismo pertinente valorará el interés cultural y artístico de los proyectos, la viabilidad económica, técnica e idoneidad del presupuesto, así como la trayectoria de la empresa, el productor o director encargado de la creación audiovisual, además del fomento de valores como la igualdad entre hombres y mujeres o el fomento de territorios castellanomanchegos, entre otros.

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De cualquier forma, conviene prestar atención a las bases indicadas en la convocatoria y cumplir los plazos de solicitud. Los fondos aprobados se podrán destinar tanto a la producción de largometrajes como cortometrajes en curso o ya realizados.

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