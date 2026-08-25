TRANSPORTE Y MOVILIDAD
Un autobús conectará Toledo con el parque Puy du Fou: consulta precios y horarios
A partir del 4 de septiembre no será necesario disponer de vehículo propio para poder disfrutar de las atracciones de este parque temático ubicado en la salida 13 de la carretera CM-40
Joaquín de la Aleja
El parque temático Puy du Fou España centrado en la historia y las leyendas, ha incorporado un nuevo servicio especial para mejorar la comodidad de sus visitantes, con un autobús que conecta de forma directa el centro de Toledo con este complejo de ocio.
Será a partir del 4 de septiembre, cuando los usuarios podrán beneficiarse de este servicio con salidas de ida y vuelta durante los viernes, sábados y domingos, adaptadas a los horarios de visita y ofreciendo una alternativa cómoda, rápida y directa para acceder al parque sin necesidad de disponer de vehículo propio.
10 euros por viaje y dos paradas donde coger los autobuses
Las paradas de estos nuevos autobuses se ubicarán en la Ronda del Granadal y en el Parque de San Martín de Toledo. El trayecto tendrá una duración aproximada de 30 minutos y discurre por zonas emblemáticas de la capital castellanomanchega como la avenida de Castilla-La Mancha y la Ruta del Valle antes de llegar a su destino.
Se prevé que el autobús tarde alrededor de 15 minutos entre la primera parada (Ronda del Granadal) y la segunda (Puente de San Martín). Desde la organización, se recomienda que los usuarios lleguen a las distintas paradas con al menos 10 minutos de antelación.
El servicio se ofrecerá a un precio único de 10 euros por trayecto y persona, aplicándose la misma tarifa tanto a personas adultas como menores de edad. Los menores de 3 años podrán viajar gratis siempre y cuando vayan en el regazo de un adulto y sin ocupar asiento.
Los billetes se adquieren por separado y pueden comprarse de forma anticipada en la web oficial de Puy du Fou España (como complemento a las entradas o de forma independiente), por reserva telefónica o a través de los códigos QR habilitados en hoteles, apartamentos turísticos y oficinas de turismo de Toledo.
Los horarios se han diseñado para adaptarse tanto a quienes desean disfrutar de una jornada completa en Puy du Fou España como a los asistentes al grandioso espectáculo nocturno El Sueño de Toledo. De esta forma se han establecido las siguientes salidas:
- Septiembre: Salidas de ida a las 10:00 h y 20:30 h; vueltas a las 20:00 h y 00:15 h.
- Octubre y noviembre: Salidas de ida a las 10:00 h y 20:00 h; vueltas a las 19:30 h y 23:45 h.
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