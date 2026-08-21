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Crecen los autónomos en Castilla-La Mancha durante el primer semestre del año, y también generan más empleo

La cifra de trabajadores por cuenta propia también se vio incrementada a nivel nacional

Los autónomos también generaron más empleo durante el primer semestre

Los autónomos también generaron más empleo durante el primer semestre / Pexels

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Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

España está sumando más autónomos en lo que llevamos de año. Y en Castilla-La Mancha no es indiferente, ocurre lo mismo. La región sumó 2.570 más entre enero y junio de 2026, lo que le hace llegar a 152.249 afiliados a la Seguridad Social por cuenta propia. Ello supone un incremento del 1,7 %.

Según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) España sumó en el primer semestre del año 69.580 autónomos, un 2 % más, y ya alcanza los 3,49 millones. Se trata de un crecimiento que no ha cesado en lo que va de año. Ha aumentado en todos los meses tanto a nivel regional como nacional.

También se ha incrementado el número de trabajadores autónomos con asalariados. En la región de Castilla-La Mancha este indicador pasó de 21.198 en enero a 21.327 en junio. Y a nivel colectivo en España pasó de 473.555 en enero a 489.396 en junio, un 3,3 % más. Los autónomos cada vez generan más empleo. Al menos en lo que va de año.

Por otro lado, actualmente hay 1,13 millones de autónomos vinculados a sociedades. En este primer semestre ha tenido lugar un aumento de 21.376 personas desde enero, un 1,9 % más. Esta agrupación representa el 32,4 % de los autónomos en España.

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Para el presidente de la UPTA, Eduardo Abad, tiene un claro mensaje, "la fiscalidad que tienen las sociedades es mucho más laxa que la de los autónomos que tributan a través del IRPF". Además, reclama una "fiscalidad más equilibrada".

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