TRABAJO
Crecen los autónomos en Castilla-La Mancha durante el primer semestre del año, y también generan más empleo
La cifra de trabajadores por cuenta propia también se vio incrementada a nivel nacional
España está sumando más autónomos en lo que llevamos de año. Y en Castilla-La Mancha no es indiferente, ocurre lo mismo. La región sumó 2.570 más entre enero y junio de 2026, lo que le hace llegar a 152.249 afiliados a la Seguridad Social por cuenta propia. Ello supone un incremento del 1,7 %.
Según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) España sumó en el primer semestre del año 69.580 autónomos, un 2 % más, y ya alcanza los 3,49 millones. Se trata de un crecimiento que no ha cesado en lo que va de año. Ha aumentado en todos los meses tanto a nivel regional como nacional.
También se ha incrementado el número de trabajadores autónomos con asalariados. En la región de Castilla-La Mancha este indicador pasó de 21.198 en enero a 21.327 en junio. Y a nivel colectivo en España pasó de 473.555 en enero a 489.396 en junio, un 3,3 % más. Los autónomos cada vez generan más empleo. Al menos en lo que va de año.
Por otro lado, actualmente hay 1,13 millones de autónomos vinculados a sociedades. En este primer semestre ha tenido lugar un aumento de 21.376 personas desde enero, un 1,9 % más. Esta agrupación representa el 32,4 % de los autónomos en España.
Para el presidente de la UPTA, Eduardo Abad, tiene un claro mensaje, "la fiscalidad que tienen las sociedades es mucho más laxa que la de los autónomos que tributan a través del IRPF". Además, reclama una "fiscalidad más equilibrada".
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