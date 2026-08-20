La Feria del Libro vuelve al corazón de Toledo, y el Ayuntamiento abre el plazo de inscripción para librerías y editoriales

Toledo ya tiene fechas para su cita literaria. La XXI Feria del Libro de Toledo ha abierto el plazo de inscripción para las librerías y editoriales interesadas en participar en su próxima edición, que será desde el 14 al 18 de octubre en la Plaza del Ayuntamiento de Toledo.

El evento estará organizado por la Asociación de Libreros de Toledo (LIBRE-TO) y el Ayuntamiento de Toledo, La Feria alcanza su vigesimoprimera edición reforzando su prestigio como un auténtico rayo de vitalidad para el libro y la lectura en Castilla-La Mancha y reafirmando, al mismo tiempo, el carácter profesional que ha venido desarrollando durante los últimos años.

La Feria quiere continuar siendo un espacio de encuentro para editoriales, autores, profesionales del sector y lectores, con el objetivo de favorecer tanto la promoción de la lectura como el intercambio y la colaboración entre quienes forman parte de la cadena del libro.

La Feria regresa al corazón de la ciudad

Una de las novedades más relevantes de esta nueva entrega del evento, es su ubicación, la Plaza del Ayuntamiento, uno de los espacios más representativos de la comunidad toledana, y un especial enclave vinculado a la cultura, la vida y el patrimonio de la ciudad.

La elección de este emplazamiento pretende reforzar la presencia de vecinos y visitantes en el centro histórico y convertir durante cinco días la Plaza del Ayuntamiento en un gran espacio dedicado al libro y la lectura.

Asimismo, la ubicación de la Feria destaca por mantener un gran flujo de viandantes por la zona, así como ser el foco de algunos de los principales monumentos de Toledo, contribuyendo así a incrementar la visibilidad de las librerías y editoriales participantes y acercar la feria a nuevos públicos.

Plazo de inscripción

El plazo de inscripción ya está abierto, tanto para librerías como editoriales interesadas en participar en la XXI Feria del Libro de Toledo.

La organización anima especialmente a las empresas y profesionales del sector editorial de Castilla-La Mancha, así como librerías y editoriales del resto de España, a formar parte de una nueva entrega que se compromete a consolidar Toledo como un punto de encuentro profesional y cultural en esta Feria del Libro.