¿Cuánto costará la vuelta al cole a las familias en Castilla-La Mancha? En un colegio privado será casi el triple que en uno público

El 8 de septiembre comenzará el curso escolar en Toledo y en toda la región de Castilla-La Mancha. La cuenta atrás ya se ha iniciado mientras tanto jóvenes como padres aprovechan y disfrutan de las últimas semanas de vacaciones.

Y desde la Asociación Española de Consumidores (Asescon) han calculado qué coste tendrá dicha vuelta al cole en la región castellanomanchega. Será, aproximadamente, de 605 euros en un colegio público, 690 en uno concertado y 1.635 en colegios privados.

Esta cifra varía, y no poco precisamente, según la comunidad autónoma. La mayor diferencia se aprecia en los colegios privados, ya que por ejemplo una familia de Extremadura tendrá que gastar como mínimo 1.578 euros y una de Madrid 1.923.

Los que más gastarán en la privada serán Madrid (1.923), Cantabria (1.915), Cataluña (1.882) y País Vasco (1.880). En el lado contrario están Extremadura (1.578 euros), Asturias (1.602) y Castilla-La Mancha y Galicia (1.635).

Comunidad de Madrid y Cataluña, las regiones más caras en los públicos

La Comunidad de Madrid vuelve a encabezar la lista, con un gasto de 756 euros por alumno. Y en los concertados 825. Siguen la posición de Madrid en la enseñanza pública Cataluña (735 euros), País Vasco (720), y Cantabria y Navarra (710). Las regiones que menos gastarán en los públicos serán Galicia y Asturias (566), Extremadura (598) y Castilla-La Mancha (605).

Para el estudio se tienen en cuenta los costes mínimos

Según Asescon este estudio se ha elaborado tomando como referencia los costes mínimos que una familia ha de gastar, por lo que las decisiones que tomen los padres será decisiva para tener un gasto superior o inferior.

En los colegios públicos, el gasto estimado por Asescon alcanza los 210 euros en concepto de uniforme, 130 euros destinados al material escolar, 100 euros para el transporte, 95 euros para el comedor y otros 100 euros correspondientes a diferentes necesidades.

En los centros concertados, el desembolso es algo superior: el uniforme cuesta alrededor de 228 euros, el comedor 160, el material escolar 140 y el transporte 105 euros.

La diferencia es superior en los colegios privados. En estos casos, las familias deben afrontar unos 556 euros de matrícula y 358 euros en libros. A estas cantidades se suman aproximadamente 295 euros por el uniforme, 210 por material escolar, 190 por el comedor y 140 por el transporte.

Ante este nivel de gasto, la asociación reclama a los centros educativos que sean prudentes al pedir determinados materiales y libros de texto, especialmente porque algunas familias aseguran que parte de estos recursos apenas se utiliza a lo largo del curso.

Por su parte, Asescon recomienda a los hogares organizar las compras con antelación, comparar diferentes precios y evitar concentrar todas las adquisiciones en un único comercio.