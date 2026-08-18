Estos serán los conciertos de septiembre en la Plaza de Toros de Toledo: Sergio Dalma, Vanesa Martín o Fernando Costa

La promotora de conciertos SYS Producciones, empresa toledana dedicada a la gestión de evento culturales y que ha contribuido a acoger a más de 80.000 espectadores en la plaza de toros de la capital castellanomanchega durante los meses de julio y agosto, ahora vuelve con una nueva programación para septiembre con la que la promotora pretende ofrecer una intensa recta final de temporada.

La Plaza de Toros de Toledo se ha consolidado este verano como uno de los grandes escenarios de la música en directo y de acontecimientos multitudinarios en Castilla-La Mancha. En concreto, más de 50.000 personas han asistido hasta el momento a los conciertos celebrados en la Plaza de Toros, a las que se suman alrededor de 30.000 asistentes a las retransmisiones de los partidos de fútbol organizadas en el recinto.

Ahora es el turno para un nuevo ciclo de conciertos que, nuevamente, contará con la actuación de reconocidos nombres del panorama musical español. Esta ocasión, será una programación de ocho nuevos espectáculos que se celebrarán desde el viernes 4 hasta el viernes 25 de septiembre, según ha informado SYS Producciones.

La voz rasgada de Sergio Dalma y las emotivas canciones de Vanesa Martín abrirán este nuevo ciclo de conciertos

La primera cita llegará con Sergio Dalma con su característica voz rasgada y cálida. El pop melódico del artista resonará en el coso toledano el viernes 4 de septiembre a partir de las 20:00 horas. Las entradas ya están disponibles online y se pueden adquirir a un precio de 50,00 euros en grada y 70,00 en butaca sobre el ruedo.

El día después, el sábado 5 de septiembre, la cantautora andaluza Vanesa Martín deleitará al público toledano con su pop-rock cargado de emoción y letras profundas. La actuación dará comienzo a las 22:00 horas y el precio de las entradas es de 38,00 euros en grada y ruedo, y 60,00 euros en la zona de frontstage.

Música urbana y electrónica, más un toque de humor

Sin embargo, los aficionados a la música urbana también tendrán su cita con este género programada en la Plaza de Toros de Toledo para el viernes 11 de septiembre desde las 22:00 horas. Será el artista Fernado Costa quien estará a cargo de animar la noche a ritmo de hip-hop. Las entradas se pueden adquirir desde 25,00 euros con acceso general al ruedo, hasta por 50,00 con acceso prioritario, entre otras tarifas que ofrecen distintas ventajas.

El sábado 12 de septiembre, la Plaza de Toros de Toledo acogerá el 41 Aniversario de una de las figuras más relevantes de la música electrónica toledana: Luismi Family. Este Dj vinculado a la música techno y los sonidos de club hará vibrar al público desde por la tarde. El evento dará comienzo a las 17:00 horas y las entradas está a la venta desde 14,00 euros hasta 20,00, dependiendo el tramo del recinto en el que se permanezca.

La programación continuará el viernes 18 de septiembre con el espectáculo de humor 'Misión: Impro-sible', de Aguilera y Meni. Un día después, tendrá lugar otra cita con la música electrónica, pero esta vez fusionada con la música flamenca, como será en el Techno Flamenco Festival. El precio de las entradas es de 34,00 euros para el espectáculo cómico y de entre 15,00 y 30,00 euros pare el festival de música fusión.

Folk-rock de los 80 y más reguetón para poner el broche final

El último fin de semana de música en directo del mes de septiembre en Toledo contará con las actuaciones de Celtas Cortos y JC Reyes, el viernes 25 y el sábado 26, respectivamente. Los artistas vallisoletanos vendrán a pedir contar un cuento con su inconfundible folk-rock y habitual desparpajo. Las entradas se pueden conseguir a un precio de 25,00 euros.

Por último, el artista encargado de poner el broche final a este ciclo de conciertos del mes de septiembre será para el cantante de rap y reguetón, JC Reyes, quien desde las 22:00 horas agitará a quienes se encuentren sobre la arena del recinto durante esta noche de sábado. Las entradas tendrán un coste de 40,00 euros hasta 80,00, dependiendo de la ubicación.