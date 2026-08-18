Aviso naranja en la provincia de Toledo por las altas temperaturas de este martes, aunque se prevé un descenso desde el miércoles

Prepárense, toledanos. Durante la jornada de este martes el calor de agosto volverá a tener una fuerte presencia en la provincia toledana, y desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han activado durante varias horas el aviso naranja, debido a las altas temperaturas.

Las horas más fuertes del día —que coincidirán con dicho aviso— serán desde las 13 hasta las 20 horas, con temperaturas que alcanzarán los 39 grados centígrados. Durante las 17, 18 y 19 horas la ciudad castellanomanchega sufrirá las horas más calurosas de la jornada, con 39º C, y desde las 20 empezarán a bajar, aunque de manera muy lenta y escasa.

También será una noche calurosa en la ciudad, de esas en las que las sábanas se pegan y no es cuestión sencilla 'pegar ojo'. Desde las 00 hasta las 07 horas la temperatura más baja será de 25 grados centígrados.

Se prevé un descenso de las temperaturas desde el miércoles

Aunque el día de hoy será duro para los toledanos, desde la Aemet estiman un significativo descenso de las temperaturas. El miércoles esperan unas máximas de 38º C, el jueves 33º C y el viernes 32º C. El fin de semana continuarán bajando y el domingo se esperan unas máximas de tan solo 27º C, una cifra realmente baja para la ciudad de Toledo en verano.

Es de vital importancia que durante jornadas como las de hoy se extremen las precauciones, especialmente en aquellos grupos de personas más vulnerables a estas condiciones meteorológicas.