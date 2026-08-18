El prestigioso Ranking de Shanghái vuelve a colocar a la UCLM como una de las 1.000 mejores universidades en todo el mundo

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) está de enhorabuena. El Ranking de Shanghái, que mide a las mejores universidades del mundo en el ámbito de la investigación en una clasificación de 1.000, ha vuelto a colocar a la institución de la región castellanomanchega dentro de esta prestigiosa lista.

Y no ha sido una edición sencilla ni mucho menos para el panorama nacional, ya que solo aparecen en el listado 30 universidades españolas (de las 50 públicas que hay), seis menos que en la anterior. Y hace cinco años eran 40 las universidades españolas que se encontraban en el ranking. "La permanencia de la UCLM en este selecto grupo adquiere especial relevancia en una edición marcada por el incremento de la competencia internacional", explican desde la UCLM.

"La presencia continuada de la UCLM en esta clasificación internacional – de la que se quedan fuera 21 de las 50 universidades públicas españolas- refleja la consolidación de su actividad investigadora y la creciente visibilidad de sus resultados científicos. A pesar de competir con universidades centenarias y con instituciones que cuentan con presupuestos muy superiores, la UCLM mantiene su posicionamiento entre las entidades académicas con mayor impacto científico a escala global", han afirmado.

Y no es moco de pavo aparecer dentro de las 1.000, ya que este ranking evalúa a un total de 20.000 universidades que desarrollan laboras de docencia e investigación en todo el mundo. El país con más presencia dentro de esta lista es China, con 257.

¿Qué evalúa este ranking?

El Ranking de Shanghái, elaborado anualmente por la organización Shanghái Ranking Consultancy, evalúa el rendimiento investigador de las universidades a partir de indicadores objetivos y verificables.

Entre los criterios que analiza figuran la obtención de premios Nobel y Medallas Fields por parte de antiguos alumnos y profesorado, el número de investigadores altamente citados en sus respectivas disciplinas, la producción científica publicada en revistas de máximo impacto como Nature y Science, el volumen total de publicaciones indexadas en bases de datos internacionales y el rendimiento académico en relación con el tamaño de la institución.

La región de Castilla-La Mancha y todos los que pertenecen a ella pueden estar, indudablemente, orgullosos una vez más.