Un rayo impacta a un enfermero de 34 años durante el violento temporal en el municipio de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo)

El pasado fin de semana, Toledo registró uno de los accidentes laborales y meteorológicos más aparatosos registrados en plena oleada de tormentas estivales, conmocionando a toda la comunidad toledana. Un enfermero de 34 años de edad resultó herido tras ser alcanzado por un rayo mientras desempeñaba sus labores asistenciales en la localidad de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo).

El suceso aconteció en el marco de una jornada marcada por precipitaciones torrenciales, y un intenso episodio de tormentas que ha sacudido a buena parte de la provincia toledana y del resto de Castilla-La Mancha.

Atendido de urgencias y trasladado en UVI a Talavera

El suceso ocurrió en torno a las 18:07 horas del sábado 15 de agosto, momento en el que el Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió la llamada de aviso sobre el incidente.

Ante la gravedad potencial de las lesiones que provocaban este tipo de descargas de alto voltaje, la sala central del 112 movilizó inmediatamente una Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) móvil para asistir profesionales. Los sanitarios desplazados hasta el municipio lograron atender e inmovilizar al herido sobre el terreno y ordenaron su traslado urgente al Hospital General Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.

El paciente quedó ingresado en el centro hospitalario de Toledo bajo una rigurosa observación médica con el fin de evaluar el impacto de la descarga eléctrica en sus constantes vitales y descartar posibles lesiones internas secundarias. El afectado fue dado alta en la tarde del sábado.

El temporal de agosto activa la alerta del METEOCAM

El grave accidente laboral coincidió con un drástico empeoramiento de las condiciones meteorológicas en la zona centro de la península. La Dirección General de Protección Ciudadana de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mantenía activo el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM), en fase de alerta para toda la provincia, debido al alto riesgo de tormentas en la zona.