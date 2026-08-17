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Rescatan con vida a una perra atrapada bajo tierra en Toledo tras una "intervención compleja"

La intervención se ha llevado a cabo en la localidad de Portillo de Toledo, donde los bomberos, sin poder hacer uso de maquinaria, han conseguido acceder hasta donde se encontraba el animal

El equipo de CPEIS Toledo junto a la perra rescatada

El equipo de CPEIS Toledo junto a la perra rescatada / Diputación de Toledo

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Joaquín De la Aleja

Toledo

En la mañana de este lunes, efectivos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Toledo (CPEIS) han dado a conocer el rescate con vida a una perra atrapada en una oquedad profunda en el término municipal de Portillo de Toledo. La actuación, llevada a cabo contrarreloj a causa de desprendimientos que dificultaban considerablemente el acceso al animal, ha logrado concluir de forma exitosa.

La intervención ha estado marcada por la extrema peligrosidad del entorno, una situación muy delicada que ha visto muy comprometida la actuación de los bomberos toledanos, ya que cayó en un “terreno muy inestable, con riesgo de nuevos desprendimientos”, detalla esta unidad a través de su perfil de Instagram. De hecho, mientras los efectivos intentaban abrir una vía que les permitiera acceder al animal atrapado, se produjo un desprendimiento, lo que complicó aún más las labores de rescate.

La perra atrabapada en la oquedad durante las labores de rescate

La perra atrabapada en la oquedad durante las labores de rescate / Diputación de Toledo

Garantizar la supervivencia de la perra resultó un trabajo complejo

Sin posibilidad de utilizar maquinaria pesada que hiciera más rápida la intervención, los bomberos no desistieron y continuaron los trabajos de aproximación a mano, de forma muy minuciosa y con especial precaución para mantener un espacio de respiración que garantizara la supervivencia de la canina.    

Tras varias horas de trabajo, retirando el terreno de forma progresiva hasta conseguir un acceso seguro, los rescatadores consiguieron finalmente garantizar la supervivencia de la perra. En estos momentos, era cuestión de tiempo poder acceder a ella y salvarle la vida. Un operativo que, gracias al CPEIS Toledo, pudo zanjarse con éxito.

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Miembros de CPEIS Toledo realizando las labores de rescate

Miembros de CPEIS Toledo realizando las labores de rescate / Diputación de Toledo

De este modo, lo que en principio parecía una intervención compleja, el dispositivo desplegado en la localidad de Portillo de Toledo ha logrado firmar un final feliz, “fruto del trabajo y la perseverancia de todos los intervinientes”, tal y como celebra este cuerpo especial en sus redes sociales. Además, el rescate también ha contado con la ayuda de miembros de Protección Civil.    

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