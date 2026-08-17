El Hospital Universitario de Toledo suma 28 trasplantes hepáticos desde mayo de 2025, con una atención altamente especializada

El Hospital Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha realizado un total de 28 trasplantes hepáticos desde la puesta en marcha en mayo de 2025, consolidando un programa de alta complejidad y posicionándose como un referente tanto por los resultados obtenidos como por el perfil clínico de los pacientes atendidos.

De las intervenciones realizadas desde la puesta en marcha del programa, nueve se llevaron a cabo en pacientes en urgencia vital afectados por un síndrome de fracaso hepático agudo, una situación clínica de elevada complejidad y riesgo vital inminente, ha informado la Junta.

Además, el programa ha incorporado procedimientos de gran exigencia técnica que evidencian su rápida madurez y capacidad resolutiva. Entre ellos destacan dos trasplantes realizados con soporte ECMO debido al compromiso de la vena cava, una circunstancia que, además, ha permitido abrir nuevas posibilidades quirúrgicas en el ámbito de la resección hepática compleja con asistencia extracorpórea.

El desarrollo de este programa ha supuesto un importante avance para la sanidad pública regional, al permitir que pacientes que precisan procedimientos de esta complejidad puedan recibir una atención altamente especializada dentro de Castilla-La Mancha y más cerca de su entorno familiar.

El programa se desarrolla gracias a la labor de un equipo multidisciplinar formado por cirujanos, hepatólogos, anestesiólogos, intensivistas y especialistas de Endocrinología, Rehabilitación, Cardiología, Neumología, Medicina Interna, Psiquiatría, Psicología, Trabajo Social, Radiología, Anatomía Patológica, Microbiología, Medicina Preventiva y Farmacia, profesionales del Banco de Sangre, profesionales de Enfermería, personal sanitario y profesionales del servicio de Admisión que, junto a los coordinadores de trasplantes, participan en el Programa de Trasplante Hepático de Castilla-La Mancha.