Este es el palacio medieval de Toledo que puedes visitar y que está ligado a la leyenda de Carlomagno

Toledo está lleno de edificios que permiten viajar atrás en el tiempo, pero algunos guardan algo más que siglos de historia. A orillas del río Tajo, alejado del bullicio del Casco Histórico, se encuentra un palacio medieval cuya historia está ligada a una de las leyendas más conocidas de la ciudad: la de Galiana, una princesa musulmana relacionada con Carlomagno.

El lugar es el Palacio de Galiana, una antigua almunia situada junto al río Tajo que hunde sus orígenes en el Toledo del siglo XI. El edificio que ha llegado hasta nuestros días mantiene el carácter mudéjar que adquirió posteriormente, pero su historia comienza mucho antes, cuando este espacio formaba parte de la conocida como Huerta del Rey.

La construcción estuvo vinculada originalmente a Al-Mamún, rey de la taifa de Toledo, que habría levantado en este enclave una almunia, un espacio de recreo rodeado de huertas y jardines.

Desde el siglo XVI el Palacio de Galiana recibe el nombre actual / Palacio de Galiana

Pero si por algo llama la atención este palacio no es únicamente por su arquitectura o su antigüedad. Su nombre está relacionado con Galiana, una princesa musulmana que forma parte de una antigua leyenda toledana y a la que la tradición presenta como hija del rey Galafre y esposa de Carlomagno.

La leyenda de Galiana y Carlomagno

Según esta tradición, el joven Carlomagno (entonces príncipe) visitó Toledo, se enamoró de ella y, tras un idilio en los jardines del palacio, logró casarse con la princesa previo paso a su bautismo. Y precisamente los relatos sobre sus palacios y jardines terminaron dando nombre al actual Palacio de Galiana.

El nombre, sin embargo, no se incorporó al lugar hasta siglos después. Fue a partir del siglo XVI cuando comenzó a utilizarse esta denominación, en recuerdo de los fabulosos palacios y jardines que, según la leyenda, habría habitado Galiana en el antiguo recinto del Alficén toledano.

De esta manera, el palacio que hoy se conoce como Galiana reúne dos relatos diferentes: por un lado, la historia de una antigua almunia vinculada al Toledo musulmán y, por otro, una tradición legendaria que conecta el lugar con una princesa y uno de los personajes más conocidos de la Europa medieval.

Un palacio mudéjar junto al Tajo

El edificio actual presenta características de arquitectura mudéjar y se encuentra en un enclave especialmente singular de Toledo, junto al río y en las proximidades de la estación de tren.

Palacio de Galiana. / Palacio de Galiana

La documentación histórica apunta a que las campañas militares que afectaron a Toledo durante los siglos XI y XII también tuvieron consecuencias sobre esta zona de la ciudad. Posteriormente, se levantó el palacio mudéjar que ha llegado hasta nuestros días, aunque existen distintas interpretaciones sobre el alcance de la destrucción que sufrió la construcción original.

Su estructura se organiza alrededor de una planta rectangular, con una gran sala dividida en tres naves y dos cuerpos laterales que adquieren apariencia de torreones. El conjunto se completa con espacios ajardinados, uno de los elementos que mejor conecta el palacio actual con su pasado como lugar de recre.

La historia del palacio no se limita, por tanto, a una fecha de construcción. La leyenda de Galiana y Carlomagno terminó formando parte inseparable de su nombre y convirtió al palacio en uno de esos lugares de Toledo donde resulta difícil separar completamente la historia de la tradición.

Además de la visita -que recorre el interior del palacio y sus jardines, e incluye una audioguía móvil con la que descubrir la historia, evolución y restauración del palacio-, en la actualidad el palacio acoge todo tipo de celebraciones y eventos, desde fiestas y bodas hasta presentaciones.