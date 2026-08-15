Las Ferias de Toledo encaran su día grande con la festividad de la Virgen del Sagrario y el concierto de Pole

Las Ferias y Fiestas de Toledo afrontan este fin de semana sus dos últimas jornadas con una programación para todos los públicos. Hoy sábado 15 de agosto es el día grande de las fiestas: los toledanos celebran la festividad de la Virgen del Sagrario, patrona de la ciudad, y sobre el escenario estará el Hijo Predilecto de Toledo: Pole.

Después de dos primeros días marcados por la apertura de las atracciones, el concierto de Loquillo, el desfile de gigantes y la actuación de Leire Martínez, las fiestas llegan a su tramo especial. La jornada de hoy estará especialmente marcado por la tradición y las celebraciones religiosas, mientras que el domingo pondrá el broche a las Ferias con música, actividades familiares y una iniciativa destinada a hacer más accesible el recinto ferial.

El día grande de las Ferias

La jornada de hoy comenzará temprano. Desde las 07:00 horas se celebrarán misas cada hora ante la imagen de la Virgen del Sagrario, en una de las principales tradiciones vinculadas a la festividad de la patrona de Toledo. Durante el día, además, los asistentes podrán beber el tradicional agua de la Virgen en los botijos del claustro de la Catedral.

Virgen del Sagrario, patrona de Toledo / Ayuntamiento de Toledo

El momento central llegará a las 11:00 horas, con la Misa Pontificial, presidida por Francisco Cerro Chaves, arzobispo de Toledo y primado de España. Una vez finalizada, tendrá lugar la tradicional procesión con la imagen de la Virgen del Sagrario.

Este año, este evento tendrá un especial significado. Tras atravesar la Puerta Llana, la imagen llegará hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde, frente a la Puerta de Reyes, tendrá lugar la proclamación de la bula. Presidirá la solemne lectura del documento pontificio, en uno de los actos centrales del VIII Centenario de la Catedral Primada.

Pero será por la noche cuando la música vuelva a tomar protagonismo. A las 21:00 horas, Mallo actuará en La Peraleda y, a las 21:45 horas, será el turno de Mauri. En paralelo, a las 22:00 horas, Lucía Santiago ofrecerá un concierto en la Plaza del Ayuntamiento

El gran nombre de la noche será Pole. El artista cerrará su gira 'Km 0' en su ciudad natal y subirá al escenario del recinto ferial de La Peraleda a las 23:00 horas. Un concierto especial frente a sus vecinos que el propio cantante ha definido como uno de los conciertos más especiales de su carrera.

Pole. Sonic Music España / Sonic Music España

La jornada del domingo pondrá fin a las Ferias y Fiestas

El domingo llegará el cierre de las fiestas. La programación arrancará a las 11:30 horas con un espectáculo de magia infantil a cargo del Mago Alvarete, en el Paseo de la Vega. El Mercado Medieval continuará abierto en el Paseo de Recaredo de 19:00 a 01:00 horas.

Una de las iniciativas destacadas de la última jornada será la 'Feria sin ruido', que funcionará entre las 21:00 y las 00:00 horas en La Peraleda. Durante ese periodo se reducirá el ruido de las atracciones para facilitar que las personas con trastorno del espectro autista o hipersensibilidad auditiva puedan disfrutar de la feria.

La música pondrá el punto final a las Ferias. A las 22:00 horas, José Manuel Soto actuará en la Plaza del Ayuntamiento, mientras que a las 22:30 horas llegará a La Peraleda el concierto de La Rock-A, con versiones de grandes éxitos del rock internacional de las décadas de los 70, 80 y 90.