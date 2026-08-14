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Toledo experimentará un notable descenso de temperaturas acompañado de tormenta y lluvias durante el fin de semana

Las autoridades meteorológicas han activado el aviso amarillo por riesgo de rachas de viento muy fuertes y posible granizo grande en las zonas de la Mancha Toledana y Montes de Toledo

Cielo cubierto por nubes tormentosas

Cielo cubierto por nubes tormentosas / Archivo

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Joaquín De la Aleja

El fin de semana de la Asunción de la Virgen en Toledo estará marcado por los cambios bruscos de temperatura. El mercurio descenderá de los 40 grados centígrados de máxima pronosticados para la jornada del viernes hasta los 34 grados de máxima que se esperan durante la jornada del sábado, donde las lluvias y las tormentas también estarán presentes, aunque de forma menos intensa para el domingo, según indica la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La jornada de hoy estará protagonizado por el calor intenso, con aviso naranja activado por altas temperaturas. Se prevé que el termómetro alcance los 40 grados centígrados de máxima en la zona del Valle del Tajo, con cielos prácticamente despejados y nula previsión de precipitaciones. Durante la noche, el mercurio descenderá hasta los 24 grados centígrados, y será cuando se empiecen a notar las rachas de viento moderado que arrastrarán las nubes tormentosas que cubrirán los cielos durante la siguiente jornada.

Avisos por riesgo de fuertes tormentas con viento y granizo durante el sábado

El verdadero cambio llegará el sábado. Toledo amanecerá parcialmente cubierto por nubes y, en torno a las 17:00 horas, será cuando las tormentas acompañadas de precipitaciones en forma de chubascos alcancen el cielo toledano. Para esta jornada se prevén máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 20, sin avisos activados en el Valle del Tajo, pero sí en La Mancha Toledana y en áreas de Montes de Toledo por riesgo de tormentas, donde se prevé que el fenómeno pueda ir acompañado de rachas muy fuertes de viento y posible granizo grande.

La jornada del domingo seguirá en la misma línea en términos meteorológicos, pero con una actividad más moderada. Los cielos presentarán un mayor grado de nubosidad, con una probabilidad de precipitación del 55%. Sin embargo, no se prevén tormentas durante esta jornada ni tampoco fenómenos adversos de fuertes vientos ni granizo, por lo que las autoridades meteorológicas no activarán ningún tipo de aviso en este día. Las temperaturas máximas ascenderán hasta los 36 grados centígrados durante las horas centrales del día y las mínimas subirán levemente hasta los 21 grados.   

Para el inicio de la siguiente semana, se prevé que el temporal vuelva a los parámetros iniciales, con la vuelta al ascenso de las temperaturas y al clima propio del periodo estival actual, con los termómetros superando nuevamente los 38 grados centígrados.

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Será a partir del miércoles que viene cuando se vuelva a producir un nuevo descenso de las temperaturas, aunque aún no se puede estimar con detalle las previsiones para estos días, por lo que habrá que esperar a que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) realice mayores estimaciones sobre el tiempo en la provincia de Toledo.

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