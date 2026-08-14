Segundo día de Ferias en Toledo: los gigantes y Leire Martínez serán los grandes reclamos

Las Ferias y Fiestas de Toledo continúan este viernes 14 de agosto con una jornada que combinará algunas de las tradiciones más reconocibles con una noche repleta de conciertos. Tras el arranque del jueves, marcado por la apertura del Recinto Ferial de La Peraleda y el concierto de Loquillo, la programación del segundo día trasladará parte de la actividad al centro de la capital, aunque La Peraleda volverá a ser el punto de encuentro de la noche con el concierto de Leire Martínez.

La jornada comenzará a las 20:00 horas con la inauguración oficial de las Ferias y Fiestas de Toledo 2026 por parte del alcalde, Carlos Velázquez, en la Plaza del Ayuntamiento. Será el acto que dará el pistoletazo de salida a una tarde-noche marcada por la música y las actividades tradicionales.

La fiesta empezará en el centro de la ciudad

Apenas media hora después, a las 20:30 horas, llegará una de las citas más esperadas de las fiestas. La Plaza del Ayuntamiento será el punto de partida del desfile de Gigantes, que recorrerá las calles de la ciudad.

A las 21:30 horas, el Patio de Armas de la Puerta de Bisagra acogerá una degustación de limonada. Esta cita permitirá prolongar el ambiente festivo en el entorno del Casco Histórico antes de que la música tome buena parte del protagonismo de la noche.

Habrá tres conciertos repartidos por la ciudad

A partir de las 22:00 horas, la programación se repartirá por distintos escenarios de Toledo con dos conciertos que empezarán a la misma hora.

Por un lado, el Templete del Paseo de la Vega acogerá el concierto de la Banda de Música 'Ciudad de Toledo', una actuación que llevará la música a este espacio de la capital.

Al mismo tiempo, la Plaza del Ayuntamiento será escenario del concierto de María Rubí, otra de las propuestas musicales previstas para este viernes.

Pero la gran cita musical llegará algo más tarde, y volverá a situar a La Peraleda en el centro de las Ferias. A las 23:30 horas, Leire Martínez subirá al escenario del Recinto Ferial para protagonizar uno de los principales conciertos de esta edición. Tras su actuación, será el turno de los Dj´s Totote y Silvia G.

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La cantante es una de las grandes protagonistas del cartel musical de las Ferias y Fiestas de Toledo 2026 y será la encargada de tomar el relevo de Loquillo, que abrió el programa de conciertos durante la primera jornada. La actuación de Leire Martínez será, además, una de las citas gratuitas de estas fiestas, junto al toledano Pole el sábado.