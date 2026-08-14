Dos nuevos incendios activan las alarmas del Plan Infocam en la provincia de Toledo

Un doble incendio en la urbanización Calalberche, ubicada en el término municipal de Santa Cruz del Retamar, en la provincia de Toledo, ha dejado siete viviendas afectadas por las llamas y un hombre de 40 años tuvo que ser atendido por una UVI móvil por inhalación de humo, según informan desde el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El pasado jueves 13 de agosto, a las 23:00 horas, se encendían todas las alarmas en la calle Río Aragón en la urbanización de Calalberche, cuando las llamas incendiaban el interior de un inmueble. Personal del Parque de Bomberos de Santa Olalla, Illescas y Madrid se desplazaron al lugar junto con efectivos de la Policía Local y Guardia Civil. Pocos instantes después, alrededor de las 23:10 horas, otro incendio se desataba en la calle Málaga de la misma urbanización, lo que hizo activar los protocolos de emergencia del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, también conocido como Plan Infocam.

Un incendio se contiene y el otro se extiende a otras viviendas

Hasta el momento, se desconocen las causas que pudieron provocar los incendios, así como los daños estos han podido causar a las viviendas afectadas. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación que pueda esclarecer lo ocurrido. Además, tampoco descartan la posibilidad de que ambos incendios tuvieran relación entre sí.

Sobre el primero de los incendios en la calle Río Aragón, no se conocen demasiados detalles, salvo que el fuego en el interior de la vivienda se extinguió y no se propagó hacia otros inmuebles. En cuanto al incendio declarado en la calle Málaga, todo apunta a que el fuego comenzó en una parcela que se encontraba abandonada y, una vez iniciado, se extendió hasta el jardín de cinco viviendas más, afectando incluso al interior de una de ellas. El fuego de la calle Málaga también afectó a un hombre de 40 años que tuvo que ser atendido por una unidad móvil UVI por inhalación de humo, sin necesidad de ser trasladado a un centro sanitario.

Un millar de vecinos se sobresalta por la presencia del fuego

Al producirse dos fuegos simultáneos en una misma zona residencial, se activaron los protocolos de emergencias del Plan Infocam, movilizando a cuatro medios terrestres y 15 operativos de la unidad de extinción de incendios forestales. En torno a las 03:00 horas de la madrugada del viernes, los incendios se dieron por extinguidos.

Los incidentes sobresaltaron al millar de vecinos que habitan en esta urbanización de la provincia de Toledo. Una zona residencial que, actualmente, cuenta con un alto nivel de ocupación dada la época del año, ya que alberga gran cantidad de viviendas vacacionales. El municipio de Santa Cruz del Retama tiene alrededor de 2.500 habitantes, una población que durante el verano se duplica.