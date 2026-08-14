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VIII CENTENARIO

La Catedral de Toledo celebra sus 800 años y abre la puerta al primer Año Jubilar de su historia

La jornada conmemorativa del VIII Centenario de la Catedral de Toledo culminará mañana con la proclamación de la bula que convoca su primer Año Jubilar

Catedral de Toledo

Catedral de Toledo / Ayuntamiento de Toledo

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María Saiz

María Saiz

Toledo celebra hoy una fecha histórica. La Catedral Primada cumple 800 años desde la colocación de la primera piedra y la ciudad se prepara para conmemorar un evento que marcará uno de los momentos centrales del VIII Centenario. La jornada estará dedicada a recordar aquel 14 de agosto de 1226 en el que comenzó a tomar forma uno de los grandes símbolos de la capital.

El aniversario llega acompañado de una programación especial y de un gesto que permitirá a los asistentes llevarse a casa una pequeña parte de esta historia: el reparto de 11.000 réplicas de la primera piedra de la Catedral.

La celebración de este viernes será, además, el punto de partida de un fin de semana lleno de eventos, celebrando las Ferias y Fiestas. El sábado 15 de agosto, coincidiendo con la festividad de la Virgen del Sagrario, patrona de Toledo, tendrá lugar otro de los momentos destacados del VIII Centenario: la proclamación de la bula del papa León XIV que convocará el primer Año Jubilar de la historia de la Catedral de Toledo.

11.000 réplicas para recordar la primera piedra

Uno de los elementos más llamativos de la celebración será precisamente la reproducción de aquella piedra que dio origen a la actual Catedral. El Cabildo ha preparado 11.000 réplicas, concebidas como recuerdo del VIII Centenario y vinculadas a la efeméride que se conmemora este 14 de agosto.

La Catedral de Toledo regalará 11.000 réplicas de su primera piedra por sus 800 años: así puedes conseguirla

La Catedral de Toledo regalará 11.000 réplicas de su primera piedra por sus 800 años: así puedes conseguirla / Ayuntamiento de Toledo

La iniciativa permitirá que miles de personas puedan conservar una representación de la primera piedra colocada hace ocho siglos. La pieza reproduce el elemento fundacional que forma parte de la memoria histórica de la Catedral y se incorpora así a las celebraciones del aniversario.

Ocho siglos de historia

La historia de la Catedral de Toledo se remonta a 1226, cuando, durante el reinado de Fernando III el Santo y bajo el arzobispado de Rodrigo Jiménez de Rada, se colocó la primera piedra del templo que conocemos actualmente. Su construcción se prolongaría durante siglos y acabaría convirtiendo al edificio en uno de los grandes referentes del patrimonio español.

El templo se levantó en el espacio que había ocupado anteriormente la mezquita mayor de Toledo y adoptó el estilo gótico. A lo largo de su historia fue incorporando diferentes elementos y espacios que explican la riqueza artística que conserva en la actualidad.

Las fotos antiguas para descubrir la otra cara de la Catedral de Toledo

Las fotos antiguas para descubrir la otra cara de la Catedral de Toledo / Archivo Histórico Provincial de Toledo

El VIII Centenario está acompañado además por una programación cultural y patrimonial específica. Entre las iniciativas vinculadas a la efeméride se encuentra la exposición 'Primada. VIII Centenario de la Catedral de Toledo', que reúne una amplia selección de piezas para recorrer la historia del templo y su patrimonio.

El sábado, primer Año Jubilar de la Catedral

La celebración no terminará este viernes. El 15 de agosto, festividad de la Virgen del Sagrario, Toledo vivirá otro de los momentos históricos del aniversario.

Tras la Santa Misa Pontifical y la tradicional procesión de la Virgen del Sagrario, está prevista la proclamación pública de la bula pontificia por la que el papa León XIV convocará el primer Año Jubilar de la historia de la Catedral de Toledo. El acto estará presidido por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y contará con representantes de la Iglesia y de las instituciones civiles.

Noticias relacionadas y más

El Jubileo comenzará oficialmente el 25 de octubre de 2026 y se prolongará hasta el 25 de octubre de 2027, por lo que el aniversario de la primera piedra abrirá la puerta a una celebración que se extenderá durante todo un año.

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