El Valle y el Complejo Astronómico La Hita, entre los lugares elegidos por los toledanos para vivir el eclipse solar

El eclipse solar convirtió lo que podría ser un miércoles 12 de agosto como cualquier otro, en un evento histórico que conmovió al país entero en un gran escenario al aire libre. En Toledo, aunque no llegó a apreciarse en totalidad, la luz comenzó a cambiar gradualmente, mientras las calles y los tejados adquirían un matiz extraño, casi fuera de este mundo.

La experiencia se vivió también en cada pueblo, entre campos, molinos y paisajes abiertos. El eclipse dibujó una imagen difícil de olvidar: la silueta del Sol en una suerte de metamorfosis sobre el horizonte y una luz mortecina envolviendo el escenario.

El mejor lugar del mundo para ver el eclipse

España ha sido el mejor lugar disfrutar del evento, con el Sol bajo el horizonte en el momento de la totalidad. La franja de oscuridad ha entrado por el noroeste peninsular y ha cruzado el país de oeste a este.

En la zona de Castilla - La Mancha, solo dos provincias, Guadalajara y Cuenca (en el sector norte) se encontraban dentro de la franja de totalidad del eclipse. En el sector, el Sol desaparecía "eclipsado" por la Luna a eso de las 20:30 horas, durante un poco más de un minuto, segundos arriba, segundos abajo, dependiendo del lugar en que los ojos hayan tenido la oportunidad de vislumbrar semejante hito astronómico.

En la capital toledana, el Valle fue el lugar elegido por cientos de toledanos y turistas. Grupos de amigos, familias o parejas, observaron con emoción el esperado eclipse solar desde una de las zonas más altas de la ciudad. Una de las zonas donde se puso especial atención en el dispositivo de seguridad desplegado por parte del Ayuntamiento.

Sin embargo, el fenómeno astronómico se ha podido disfrutar también desde la provincia de Toledo, donde se han organizado diversos eventos, como el que se celebró en el Complejo Astronómico La Hita (La villa de Don Fadrique), donde asistieron alrededor de 3.000 personas.

Un evento con "potencial educativo"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha destacado que el eclipse total que se ha podido disfrutar este miércoles en Españapermitirá despertar vocaciones y promover la ciencia añadiendo que despertará el interés de los jóvenes por la astronomía.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, presencia el eclipse de Sol total desde el Cerro Calderico de Consuegra, en Toledo, a 12 de agosto de 2026 / Imagen: Ministerio de Educación / Ministerio de Educación

Desde la localidad de Consuegra (Toledo), la ministra ha presenciado el eclipse y ha destacado el "potencial educativo" de este fenómeno astronómico, según trasladó el ministerio a través de un comunicado.

En el acto también hizo acto de presencia la alcaldesa de Consuegra, María Luisa Rodríguez García, y otros representantes de la Corporación Municipal.