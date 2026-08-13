La estación de autobuses de Toledo ya tiene fecha para su gran transformación, dotada con más de un millón de euros

La estación de autobuses de Toledo encara por fin el inicio de su remodelación. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este jueves la adjudicación del contrato para ejecutar las obras de acondicionamiento, unos trabajos que comenzarán el mes de septiembre y tendrán un plazo de ejecución de seis meses.

El contrato ha sido adjudicado a Geocaminos SL por un importe de 1.010.326,30 euros. Con esta adjudicación se da un paso definitivo para poner en marcha una actuación que busca transformar una de las principales infraestructuras de transporte interurbano de Toledo.

Una actuación financiada por tres administraciones

La remodelación de la estación de autobuses forma parte de un proyecto que cuenta con financiación conjunta de tres administraciones: el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial de Toledo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Las tres instituciones asumirán la financiación de la actuación a partes iguales, después del convenio de colaboración suscrito el pasado mes de abril.

El objetivo, según anuncia el Ayuntamiento, es que Toledo disponga de una estación “más moderna, accesible, eficiente y adaptada a las necesidades actuales”.

La Junta de Gobierno Local aprueba otros contratos

Además de la adjudicación de las obras de la estación de autobuses, la Junta de Gobierno Local ha abordado otros asuntos durante su reunión de este jueves.

Entre ellos figura el inicio del expediente para contratar la gestión de las escuelas infantiles municipales, un contrato que sale con un presupuesto base de licitación de 269.537 euros y una duración de tres meses.

También se ha aceptado la clasificación de ofertas para la contratación de bandas de música destinadas a eventos, actos y fiestas. La oferta considerada más ventajosa ha sido la presentada por la Banda de Música Ciudad de Toledo, con un contrato de 196.000 euros y una duración de un año.

La Junta ha aprobado asimismo el programa y presupuesto de la Feria y Fiestas de agosto de 2026, con un importe de 334.752,46 euros, además de un convenio con Ecologistas en Acción por 5.000 euros para el desarrollo del programa de medioambiente y juventud 2026.

En materia de servicios, se ha adjudicado el contrato para el depósito, retirada y tratamiento de vehículos abandonados a Bonilla Motor SL, por 13.100 euros y un periodo de 24 meses.